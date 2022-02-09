男友在租屋處輕生 高院改判女子不必賠償定讞

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2022/02/09 12:50

〔記者楊國文／台北報導〕基隆林姓房東租屋給李姓女子，李女找來男友劉男和其子同居，不料，李女搬走後，劉男竟輕生亡，林男不滿房屋變成凶宅致屋價減損75萬多元，對李女和劉男的家人求償，一審判決李女和劉男家人應連帶賠償75萬多元，但李女喊冤稱，她搬走後由劉男續住，且是經過房東林男同意，她事前無從知悉劉男會尋短，並無賠償責任，高等法院今判決逆轉，改判李女不必賠償，林男還須返還因對李女假執行而受領的8萬多元，全案確定。

高院此項判決結果，將造成劉男的家人須單獨賠償林男75萬多元，但據了解，一審是判決劉男的家人在繼承劉男的遺產範圍內，須給付賠償金額，由於劉男並無遺產可以讓家人繼承，林男有可能無法獲得賠償。

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李女向以每月9500元租金，向林男承租基隆一處房屋，為期1年，租期從2019年10月1日起2020年9月30日為止，李女的男友劉男和其子搬來同住。李女因故於2020年5月1日搬走，打算讓劉男和兒子續租，並告知林男此事，但雙方未更改租屋契約。不料，劉男竟於2020年5月19日於租屋處輕生。

林男認為，李女是房屋的承租人，他一開始並未同意讓劉男入住，而劉男輕生後使房屋變成凶宅，造成屋價減損，經鑑定，讓屋價減損75萬多元，因此向李女和劉男的家人求償75萬多元。

一審判決李女和劉男的家人應連帶賠償75萬多元，不過，劉男的家人是在繼承到劉男的遺產範圍內，才應負擔賠償責任。李女不滿一審判決，上訴高等法院。

李女主張，她承租該房屋時，房東林男已知道劉男和兒子也會一同居住，後來她搬出該房屋改由劉男續住，並要求承租人改為劉男，也經過林男同意，因此，劉男才是實際承租人。此外，她搬走後，劉男突然輕生，她事前不知道，也無從防範，和她無關。

高等法院審理認為，從租約的承租人、租金匯款都是從李女帳戶匯出，可以認定李女仍是承租人，劉男仍非契約當事人，但林男並未舉證李女事前知悉劉男會在該房屋內輕生，而故意讓房至受到損害；此外，該房屋並不因為劉男的輕生行為而受到外觀形體的毀損或實體的破壞，或有使用功能的減損或喪失，今改判李女不必賠償；另外，林男因原判決假執行而受領到李女給付8萬多元，須返還李女，全案確定。

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