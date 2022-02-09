趁家門未鎖 男闖入強壓87歲嬸嬸在床猥褻

宜蘭地方法院。（記者蔡昀容攝）

2022/02/09 12:21

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣1名男子2020年7月見高齡87歲的嬸嬸家未鎖大門，打開門侵入其家，把嬸嬸壓在床上，並脫下對方褲子猥褻，嬸嬸嚇得反咬男子手臂，逃出屋外向鄰居求救。宜蘭地檢署依妨害性自主罪起訴，宜蘭地方法院判處侵入住宅強制猥褻罪處有期徒刑1年7個月。

被害人當時高齡87歲，她指稱，男子是堂小叔的兒子，彼此不熟識，也未說過話，當天家中大門並未鎖門，男子突然闖進門，把她強壓在床，並脫其褲侮辱，她喊救命，但嘴被摀住，於是她趁機咬男子的手，趁他鬆手時奪門而出，向隔壁鄰居求救，她表示，手腳有瘀青，左手咬傷，脖子也有挫傷。

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男子因違反家庭暴力防治法等案件判應執行有期徒刑10月，2019年執行完畢，5年內故意再犯本見有期徒刑以上之罪，為累犯，依法加重其刑；不過，男子因罹患腦膜炎，導致表達能力減損、退化行為等症狀，經醫院精神鑑定，認為案發時男子認知能力為中度智能不足程度，依法減輕其刑，因此先加後減之。

法官認為，男子未經同意擅自侵入嬸嬸住處，不顧嬸嬸反對，違反嬸嬸意願對其猥褻，未能與嬸嬸和解和賠償損害，所為甚有可責，但念及男子坦承犯行，犯後態度尚可，兼衡其國中學歷、領重度智能障礙手冊，需要他人照顧，及其犯案動機、造成危害程度，依侵入住宅強制猥褻罪，累犯，處有期徒刑1年7個月。

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