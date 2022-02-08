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    5分鐘如何丟10萬？ 違規居檢男親身示範

    林男（黑衣者）居檢前先赴超商購物5分鐘，已違反居家檢疫規定，挨罰10萬元。（士林分署）

    林男（黑衣者）居檢前先赴超商購物5分鐘，已違反居家檢疫規定，挨罰10萬元。（士林分署）

    2022/02/08 17:25

    〔記者溫于德／台北報導〕林男去年1月自中國返台，卻未遵守居家檢疫規定直接進行居檢，反而先赴超商購物5分鐘，事後挨10萬元又未繳，遭移送法務部行政執行署士林分署執行被限制出境，林男上月28日準備辦理出境在機場被攔截，才趕緊聯繫分署並於昨（7）日繳清欠款。

    士林分署說，林男本應遵守居家檢疫規定，自去年1月26日至同年2月9日24日進行居檢，但他從機場搭乘檢疫專車離開後，竟先至淡水居檢處所樓下超商購物，遭新北市衛生局裁罰10萬元卻又未繳，被移送分署執行。

    士林分署發現，林男名下僅有一部2006年出廠的馬自達汽車與小額存款，然而，卻遍尋不著汽車導致無法查扣，且存款也僅扣得4500多元，因此，為避免林男再度出境導致無法追回罰鍰，隨即通報移民署對他限制出境。

    士林分署說，今年1月28日，林男辦理出境時在機場遭攔截，他急忙致電分署詢問如何處理欠繳罰鍰才能解除境管，同時不斷向分署喊冤解釋，自己隻身1人在台，沒有親人或朋友協助提供物資，去年返台當天才會先前往超商購物5分鐘。

    士林分署指出，由於林男籌錢困難，上月28日放棄出境，不過春節後第1個上班日即昨日火速至分署繳清10萬元，分署立即聯繫移民署解除其境管。

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