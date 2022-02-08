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    首頁　>　社會

    羅東8打3鬥毆案 開車輾死人男子遭重判10年6個月

    羅東鎮發生街頭鬥毆，雙方打完之後，宋姓男子開著自小客車（紅圈處）輾過另一方沈姓男子，沈男送醫急救不治。（記者林敬倫翻攝）

    羅東鎮發生街頭鬥毆，雙方打完之後，宋姓男子開著自小客車（紅圈處）輾過另一方沈姓男子，沈男送醫急救不治。（記者林敬倫翻攝）

    2022/02/08 16:04

    〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣經營修車廠的孫姓男子，不滿宋姓舅子離職後對外放話，找沈姓與游姓友人助拳，前往羅東鎮天祥路宋的住處理論，宋姓舅子這方共8人與孫男等人於住處外發生鬥毆、其中，沈男倒地不起，遭另名21歲宋男開車輾過身體死亡，全案法院審結，依殺人罪嫌重判開車輾死人的宋男10年6個月徒刑。

    判決指出，孫男等人於2020年11月8日晚間，與宋姓舅子等人在一間燒烤店用餐，孫因不滿宋於修車廠離職後對外放話，而心生不滿，與游姓與沈姓友人先行離去，還對舅子放話稱「卡保重阿！你啊！」。

    隔日凌晨，孫男等人先回到燒烤店，發現宋姓舅子已返家，遂與仍在燒烤店的人發生口角，隨後與友人開車到宋姓舅子家理論，宋姓舅子的友人得知後，一行共8人開車前往宋姓舅子住處外，持塑膠水管、雨傘與金屬鋁棒等，毆打孫姓男子等3人。

    孫男一方寡不敵眾，其中，1名沈姓男子因被攻擊到頭部，躺在地上，另名宋姓男子要駕車離去時，竟開車加速朝沈男身體輾過，導致沈姓男子死亡。

    審理時，輾人的宋男辯稱，自己無殺人故意，是因為過失才導致開車輾過沈男的身體，但法官不予採信，依殺人罪嫌，重判輾人的沈男10年6個月徒刑。

    另外，有參與鬥毆打人的7名男子，分別被依攜帶凶器在公共場所聚集3人以上下手實施強暴罪，判10個月至1年8個月不等的徒刑，全案可上訴。

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