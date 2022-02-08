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    恐怖外勞！老闆娘有意解雇 他竟當眾掏出槍彈

    新竹地院。（記者蔡彰盛攝）

    新竹地院。（記者蔡彰盛攝）

    2022/02/08 14:58

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕這個越勞真可怕！

    在新竹工作的越南籍勞工張庭軍，竟然每天帶著改造手槍與子彈去上班，由於其工作態度不佳，老闆娘提醒可能要他走路，張男竟當眾掏出槍彈，甚至將子彈上膛，嚇壞在場人，所幸現場人士見狀還是奮勇圍上前成功奪槍，才未造成不幸，新竹地院依非法持有槍械判張男2年8月徒刑，併科罰金5萬元，並命於執行後驅逐出境。

    判決書指出，越南籍男子張庭軍2020年以1萬5千元購買改造手槍1支、子彈12顆後，就藏放在公司宿舍內，後來更放在包包隨身攜帶到公司上班。

    去年9月6日上班時攜帶裝有槍枝、子彈之黑色包包至公司，當天公司對越南籍移工開會宣達相關規定，並協調張庭軍及另一越南籍武姓員工的工作態度等問題，遂委請擔任人力仲介公司派員參加。

    老闆娘向張男與武男表示，2人近來工作的態度未能配合，告知2人如果希望繼續留在公司，需要改變工作態度，否則可以轉換雇主，張庭軍見老闆娘拿出轉換雇主文件要他簽署，心生不滿，拿出手機欲拍照，遭老闆娘制止，張男爭執後愈發氣憤，竟從包包內一手拿槍枝，一手拿出子彈，向在場人出示，在場人因而心生畏懼而立即上前抱住張庭軍，張庭軍此時順勢將手上子彈2顆，裝填入槍枝彈匣中，此時其他在場人士紛紛圍過去，幫忙將張庭軍手中槍枝子彈搶下，報警偵辦。

    法官審酌張男明知槍枝為具有高度危險性物品，竟仍持有，對於他人身體、生命及社會治安、秩序顯已造成潛在危險與不安，甚至拿來恐嚇，雖未造成人員傷亡，但對於他人業已造成相當恐懼，法官認其不宜繼續居留國內，命於執行完畢後驅逐出境。

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