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    首頁　>　社會

    疑天雨路滑車速快 馬3撞成廢鐵乘客重傷顱內出血

    白色馬3轎車自撞分隔島的燈桿，車輛左後方嚴重變形。（警方提供）

    白色馬3轎車自撞分隔島的燈桿，車輛左後方嚴重變形。（警方提供）

    2022/02/08 14:26

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕家住吉安鄉的張男與朋友今早開白色馬自達3南下，在台9線花蓮瑞穗鄉250K瑞北路段自撞安全島電線桿，消防局救護車趕往將2人送醫，其中凌姓乘客重傷顱內出血，白色馬3也撞成廢鐵。警方調查，現場道路線型是大直線沒有彎道，疑是天雨路滑、車速過快才會發生嚴重自撞車禍，呼籲駕駛人行經該路段務必減速。

    台9線250K路段位於馬蘭溝溪橋南邊1公里，前後都是直線路段，警方趕往現場發現道路中央分隔島的燈桿有擦撞痕跡，轎車則衝上中央分隔島，車輛左後方因擦撞力道巨大潰縮變形，車上2人都被救護車送到玉里慈濟醫院，其中凌姓乘客重傷、有顱內出血現象，已轉送花蓮慈濟醫院，駕駛人張男則是全身多處擦傷挫傷。

    鳳林警分局四組組長李信憲說，警消到場時駕駛人意識清楚，經酒測值為0，目前警方已完成事故現場測繪蒐證，將送行車事故鑑定委員會分析並釐清肇事責任，初步研判可能為天雨路滑，加上車速太快造成車輛失控。

    台9線瑞北路段因前後好幾公里都是直線路段，許多駕駛人行經過該路段時，往往因直線路段，油門踩過頭。警方呼籲，雨天如路面積水，容易出現「打水漂」，導致輪胎失去抓地力失控，呼籲民眾行經該路段仍應放慢車速，以確保行車安全。

    白色馬3轎車自撞分隔島的燈桿，救護車趕往將傷者送醫，現場車體散落一地。（警方提供）

    白色馬3轎車自撞分隔島的燈桿，救護車趕往將傷者送醫，現場車體散落一地。（警方提供）

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