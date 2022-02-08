妻離家前告知「3子女不是你的種」 夫提否認子女之訴敗訴

高等法院。（資料照）

2022/02/08 13:49

〔記者楊國文／台北報導〕宜蘭縣蕭姓男子與魏姓妻子結婚迄今逾40年，育有3名子女，但妻子2017年間無故離家，離家前竟告知「3名子女都不是你的種」，蕭男不滿，去年提出「否認子女之訴」的民事訴訟，欲斷絕與3名子女關係，一審判他敗訴，上訴後，蕭男請求與3子女驗DNA，高等法院審理認為，蕭男4年前已被告知和3名子女無血緣關係，卻直到去年才提起否認子女之訴，已超過不得逾2年期間的規定，仍判蕭男敗訴；還可上訴。

民法第1063條規定，提起否認子女之訴，乃「夫妻之一方自知悉該子女非為婚生子女，或子女自知悉其非為婚生子女之時起2年內為之。但子女於未成年時知悉者，仍得於成年後2年內為之。」，也就是蕭男必須在得知3名子女並非他和妻子所生的2年內，就提出「否認子女之訴」才行。

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蕭男具狀指出，和妻子魏女於1980年12月25日結婚，目前2人仍有婚姻關係，並育有3名子女，其中2名子女已經成年，另一名子女未成年。

蕭男表示，魏女於2017年7、8月間離家，並向他坦承「3子女都不是你的種。」使他身心受創，因此於2021年1月向宜蘭地院提出「否認子女之訴」，請求法院確認該3名子女均非他所生。

一審駁回蕭男請求，蕭男不服，上訴高等法院。高等法院審理時，蕭男請求與3名子女驗DNA，即可確認是否有親子關係，魏女不願出庭，2名成年子女則同意蕭男的請求，願意斷絕父子、父女關係。

高院審理認為，無論2名子女是否同意和蕭男之間無親子關係，或與3名子女驗DNA的結果為何，依據民法1063條相關規定，蕭男既然在2017年就被告知3名子女和他沒有親子關係，卻拖延直到去年才提出否認子女之訴的訴訟，已經罹於民法「應於2年除斥期間內為之」的規定，仍駁回蕭男請求，判他敗訴。還可上訴。

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