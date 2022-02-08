為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    妻離家前告知「3子女不是你的種」 夫提否認子女之訴敗訴

    高等法院。（資料照）

    高等法院。（資料照）

    2022/02/08 13:49

    〔記者楊國文／台北報導〕宜蘭縣蕭姓男子與魏姓妻子結婚迄今逾40年，育有3名子女，但妻子2017年間無故離家，離家前竟告知「3名子女都不是你的種」，蕭男不滿，去年提出「否認子女之訴」的民事訴訟，欲斷絕與3名子女關係，一審判他敗訴，上訴後，蕭男請求與3子女驗DNA，高等法院審理認為，蕭男4年前已被告知和3名子女無血緣關係，卻直到去年才提起否認子女之訴，已超過不得逾2年期間的規定，仍判蕭男敗訴；還可上訴。

    民法第1063條規定，提起否認子女之訴，乃「夫妻之一方自知悉該子女非為婚生子女，或子女自知悉其非為婚生子女之時起2年內為之。但子女於未成年時知悉者，仍得於成年後2年內為之。」，也就是蕭男必須在得知3名子女並非他和妻子所生的2年內，就提出「否認子女之訴」才行。

    蕭男具狀指出，和妻子魏女於1980年12月25日結婚，目前2人仍有婚姻關係，並育有3名子女，其中2名子女已經成年，另一名子女未成年。

    蕭男表示，魏女於2017年7、8月間離家，並向他坦承「3子女都不是你的種。」使他身心受創，因此於2021年1月向宜蘭地院提出「否認子女之訴」，請求法院確認該3名子女均非他所生。

    一審駁回蕭男請求，蕭男不服，上訴高等法院。高等法院審理時，蕭男請求與3名子女驗DNA，即可確認是否有親子關係，魏女不願出庭，2名成年子女則同意蕭男的請求，願意斷絕父子、父女關係。

    高院審理認為，無論2名子女是否同意和蕭男之間無親子關係，或與3名子女驗DNA的結果為何，依據民法1063條相關規定，蕭男既然在2017年就被告知3名子女和他沒有親子關係，卻拖延直到去年才提出否認子女之訴的訴訟，已經罹於民法「應於2年除斥期間內為之」的規定，仍駁回蕭男請求，判他敗訴。還可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    離婚男法官未按月付妻3萬挨告 還被爆闖屋性侵
    2022/01/19 22:18

    離婚男法官未按月付妻3萬挨告 還被爆闖屋性侵
    爸媽鬧離婚 法官寫暖心千字文給8歲童︰愛你的父母都是最棒的
    2022/01/13 10:14

    爸媽鬧離婚 法官寫暖心千字文給8歲童︰愛你的父母都是最棒的

    減重奇蹟！名嘴嫩妻喜塞6位數紅包
    Keanna「不甩莉婭道歉」曝光新戀情 謝和弦24字隔空喊話：願幸福
    2021/11/21 10:47

    Keanna「不甩莉婭道歉」曝光新戀情 謝和弦24字隔空喊話：願幸福
    渣男搞大小三肚子要離婚 婆婆哄她害心軟...網急：千萬別信
    2021/11/09 12:07

    渣男搞大小三肚子要離婚 婆婆哄她害心軟...網急：千萬別信
    社會今日熱門

    LTN民調 投票去>>

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播