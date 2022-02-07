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    財神爺還在龍潭！在地人剛刮出2000萬又中百萬

    桃園市龍潭區「億順發彩券行」門口張貼中獎100萬元刮刮樂的放大影本。（記者李容萍攝）

    桃園市龍潭區「億順發彩券行」門口張貼中獎100萬元刮刮樂的放大影本。（記者李容萍攝）

    2022/02/07 21:30

    〔記者李容萍／桃園報導〕人人都想中大獎，今年農曆春節桃園龍潭似乎特別旺！台灣彩券春節期間推出「2000萬超級紅包」刮刮樂，台彩今日表示，桃園市龍潭區繼日前刮出第1個頭獎2000萬元刮刮樂，又有龍潭在地人刮中100萬元，另外，桃園區還有彩券行，連續2天都被刮中100萬元。

    據龍潭區「億順發彩券行」業者表示，刮中100萬元大獎的是位中年務農男子，也是土生土長的龍潭人，平常到彩券行小額購買彩券順做公益，適逢春節，加上第1個頭獎2000萬元刮刮樂在龍潭刮出，大年初五午後到店隨手買了4張「2000萬超級紅包」，沒想到對方一邊刮一邊和店員聊天，提到龍潭日前刮出「2000萬超級紅包」的頭獎2000萬元，半開玩笑說：「我是土生土長的龍潭人，應該也要讓我中大獎吧！」話才說完，其中1張居然真的刮中100萬元，讓中獎人開心大喊，「財神爺果然還在龍潭！」

    台彩另公布桃園區春日路「巨彩商行」彩券行，連續2天賣出100萬元刮刮樂，第1位刮中的40多歲男性，每年過年一定都會買「2000萬超級紅包」，當天和家人在家刮中100萬元，開心帶著爸媽到店裡對獎、分享喜悅；第2位100萬元中獎人則是一對年輕情侶，男生覺得女朋友今年運勢很好，女朋友選的刮刮樂果真刮中100萬元。

    台彩表示，2000萬超級紅包共有5個頭獎2000萬元、9個200萬元+BMW休旅車、650個100萬元。統計至2月5日，已刮出2個2000萬元、4個200萬元+BMW休旅車、179個100萬元。

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