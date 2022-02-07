遺失手機市區趴趴走？ 智警偕少年偵探團用「冰棒」破案

由於Zenly的APP圖示是一根色彩繽紛的冰棒，所以這款APP也被年輕族群暱稱為「冰棒」。（翻攝自網路）

2022/02/07 13:35

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名小五學童昨中午與同學補習下課後搭公車至一中商圈逛街，不料準備返家時卻發現手機遺失，心急如焚的借用同學手機打開俗稱「冰棒」的Zenly定位追蹤App觀看，發現定位點不斷移動，擔心手機遭他人取走趕緊攔下員警求助，幸好員警帶著4名小學生迅速「破案」，在公車上尋獲手機。

據了解，Zenly是一款著重於「精準定位」的社群軟體！由於APP圖示是一根色彩繽紛的冰棒，所以這款APP也被年輕族群暱稱為「冰棒」，當天中午，台中市第二分局文正派出所警員葉旻傑、羅戎成、警大實習生蘇鳳銘巡邏途中，突然遭3、4名小朋友圍住，原來是其中一名小五的關姓學童手機遺失，急得快哭出來。

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葉員協助撥打電話均無人接聽，隨即打開俗稱「冰棒」的定位追蹤App觀看，發現手機位置不斷移動，羅員在一旁先緩和學童緊張情緒並引導回想手機可能遺落位置，關姓學童表示自補習班下課搭乘公車前有拿起手機查看公車到達時間，羅員判斷手機可能掉在公車上了！

羅員詢問學童公車路線，確認為台中客運29號公車，果經查詢與手機移動路線完全吻合，葉員先行通知台中客運服務處，聯繫司機將手機收好，羅員則直接開著巡邏車載小朋友們前往公車即將抵達的「五權學士路口站」等候車輛進站，最後順利尋獲手機。

學童們對員警在短短20分鐘內即將手機失而復得的超高效率佩服不已，連聲道謝，還說和警察哥哥一同追蹤手機定位及搭乘巡邏車前往攔截客運的過程，彷彿變身成動漫「少年偵探團」主角，非常難忘！

分局長陳家銘表示，加強春節期間安全維護工作期間，秉持「治安平穩、交通順暢、民眾安心」的工作主軸，年節期間亦設置「機動派出所」提高見警率，提醒市民出門在外貴重財物不露白外，搭乘大眾運輸工具務必確認有無遺漏隨身物品。

警方等公車進站順利尋回學童手機。（警方提供）

學童彷彿變身成動漫「少年偵探團」主角，與智警一起找回手機。（警方提供）

關姓學童順利找回手機，開心不已。（警方提供）

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