扮「網美」追女同學 討私密照還要內褲判拘30日

新北地院。（資料照）

2022/02/07 10:20

〔記者王定傳／新北報導〕李姓男子為了追求女同學小蘭（化名），竟在IG創設假網美帳號搭訕小蘭，並以有戀物癖、要看她的私密照才會好轉為由，騙得小蘭私密照後，再創設其他假帳號，以握有私密照威脅小蘭給3件內褲，否則要散布裸照，新北地院審理後，依恐嚇危害安全罪，判處李男拘役30日，可上訴。

檢警調查，李男為了追求小蘭，去年間先創設假網美帳號搭訕小蘭，之後謊稱「網美」有戀物癖，需要看小蘭的私密照才會好轉，從小蘭手中騙得私密照。

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檢警調查，李男隨後創設其他假帳號，於去年3月23日，傳訊威脅若不給私密照片，將會散布之前從「網美」手機內取得的私密照、「網美」已經把私密照傳給他人（指李男電腦）。

檢警調查，隔月18日，李男以此威脅小蘭見面，要她當場交付3件內褲，甚至以假帳號假冒小蘭與她的朋友搭訕，逼迫小蘭繼續傳私密照；被害者忍無可忍報警處理，李男在偵查時自白犯行。

法官認為，李男為了追求被害者，竟一時衝動，未思妥適處理，而以上述方式恫嚇被害者致心生畏怖，所為應予非難，且犯後未與被害者和解或取得原諒，判拘30日，可上訴。

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