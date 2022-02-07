打人還要求脫到剩內褲 惡男持棍重擊傷者頭部

警方帶著打人的朱兄到丟棄棍棒、與傘的現場。（記者吳昇儒翻攝）

2022/02/07 09:39

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名廖姓男子與朱姓兄弟原為好友，近期因金錢等因素，雙方交惡。昨日下午，朱姓兄弟夥同徐姓友人，將廖男帶往七堵區某宮廟內談判，用棍棒及雨傘毆打他，還要求廖男脫到剩內褲。朱兄拿棍棒砸向廖男頭部導致他滿頭鮮血，並丟包在現場。民眾發現報警救人，將人送往醫院救治。警詢後，依殺人未遂等罪，將朱男等人函送法辦。

20多歲廖男到院時意識尚清楚，能大略說出案情經過，且得知兇嫌身分。但檢查時，廖男意識開始變模糊，醫護人員認為腦部傷勢嚴重，即刻開刀治療，目前仍在醫院救治中，生命徵象不太穩定。

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警方依廖男所述，當晚就通知到朱姓兄弟及其友人到派出所說明，並製作筆錄，釐清案情。

據悉，朱兄向警方表示，廖男因為積欠自己數萬元款項，且與自己女友有感情糾紛，才會找弟弟跟友人將他約出來談判，只是想要給個教訓，要廖男還錢；而朱弟及其徐姓友人則表示，毆打廖男的就是朱兄，兩人只是陪同到場，並未參與廖男行為。

廖男家屬趕到派出所時，非常氣憤，並表示一定要對行兇的兩兄弟提告，先由廖父代表兒子出面提出妨害自由、殺人未遂告訴。

警詢後，今日上午依涉犯傷害罪嫌，將朱姓兄弟及其徐姓友人函送基隆地檢署偵辦。

警方在證物上發現廖男的血跡。（記者吳昇儒翻攝）

朱弟被警方約談到案，坐在派出所內等候製作筆錄。（記者吳昇儒攝）

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