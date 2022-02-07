女老師簽「母狗守則」 控家長性侵鹹濕對話曝光

情境照。與相新聞無關。

2022/02/07 07:12

〔記者鮑建信／高雄報導〕代課女老師小茹（化名）花錢請學生家長阿強（化名）改運，並簽訂「母狗守則」，學狗趴著，尊稱對方為主人，翻臉後提告性侵，高雄高分院根據2人鹹濕對話，及小茹帶情趣用具到摩鐵，因而認定罪證不足，可上訴。

檢方指出，小茹因多年報考國小正式教師未獲錄取，且已適婚年齡卻未有對象，而求助於自稱擅長卜卦、風水命理的學生家長阿強後，對方趁機佯稱2人有主僕卦，需改變房間床位及生肖屬馬的貴人幫忙方能改變運勢，並告知他自己恰巧屬馬。

請繼續往下閱讀...

阿強隨後要求小茹遵守其訂定「母狗守則」，即可為她帶來好運，若不服從會招受厄運，小茹因心生畏懼，依照指示拍攝私密照回LINE，並尊稱他為主人。

2019年11月8日晚上，2人投宿新北市「台北薇米商旅」，小茹並攜帶假陽具等情趣用品前往，阿強以主人身份命令小茹當母狗，學狗趴著、把腳抬起，不服從就拍打頭部，並出言恐嚇她口交。

同月19日上午，由小茹登記住宿高雄市「麗馨精品商旅」，阿強抵達後，以拖鞋拍打其頭部，並要求僅能穿內褲，學狗叫、狗爬，以繩子綁住她，再次性侵得逞。

合議庭法官調查，小茹花8萬元改運未果，要求阿強歸還被拒，加上她揚言對家人不利，致使阿強提告後，始提告涉嫌性侵。

此外，2人二度嘿咻後，還相互關心及期待見面，通聯並有「當時要妳突然含主人的下面心裡有什麼感覺」，小茹則回以：「哈哈，還好壓，主人的小鳥耶，主人可以多交幾個女友」，阿強再稱：「下次會要妳含久一點，這次只是讓妳先體驗」等鹹濕對話，認定是兩情相悅，維持無罪判決。

判決書並附帶「母狗守則」內容如下：

1、母狗是最下賤的從屬於主人的最低賤的私有財產，沒有任何人格和尊嚴，不允許有任何的羞恥心。

2、母狗在調教時必須赤身裸體、一絲不掛，除非主人有穿衣的命令才能穿上衣物。

3、母狗不允許有任何的秘密。

4、母狗要崇拜主人，在主人面前不許直視主人，只能看主人的腳或地面。

5、母狗要跪著為主人脫鞋和洗腳。

6、母狗在被主人做完一項調教後，或受懲罰被拷打後要感謝主人的責罵或拷打。

7、母狗身體的任何部分，都是主人欣賞、虐待、拷打和發洩的對象。

8、母狗在被調教時，只能按主人命令的去做，做任何動作都需要批准。比如喝水，排泄等都需經主人批准才可以做。

9、母狗是取悅主人的工具，要時時刻刻...。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法