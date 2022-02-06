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    桃園市16歲少年無照騎車撞死婦人 機車倒地摩擦10公尺才停下

    機車因與地面摩擦，產生多處擦撞痕跡。（警方提供）

    機車因與地面摩擦，產生多處擦撞痕跡。（警方提供）

    2022/02/06 11:58

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市八德區昨天晚間7點多發生1起死亡車禍，16歲林姓少年載著友人，無照騎車由介壽路二段往大溪方向行駛，途中不慎擦撞走在路旁的63歲陳姓婦人，釀成陳婦送醫傷重不治，林男酒測值為0，詳細肇事情形仍待調查釐清。

    有網友在臉書PO文指出，他的大阿姨在5日晚間7點13分出了很嚴重的車禍，是走路被無照駕駛的年輕人撞上，當場停了心跳，希望經過八德大潤發附近的目擊者或有行車紀錄器的車主能幫忙提供。

    事發路段的路中央正進行桃園市捷運綠線工程，據行車記錄器畫面顯示，車禍當時婦人是走在工程架設的圍籬旁，林男騎車剛過路口就與婦人發生擦撞；而據監視器畫面顯示，車禍發生後，機車倒地摩擦約10公尺才停下。

    桃園市政府警察局八德交通分隊小隊長鄭豐春說明，這起事件發生在昨天晚間7點多，在八德區介壽路二段與介壽路二段133巷口發生，林男騎乘普通重型機車由介壽路二段往大溪方向直行行駛，不慎碰撞到行走在路旁的陳姓女子，機車騎士及後座乘客四肢、頭部擦挫傷，陳女經送醫急救傷重不治，雙方酒測值均為0，詳細肇事情形待後續調查釐清中。

    少年無照騎車與婦人擦撞，現場留下約2公尺擦痕。（警方提供）

    少年無照騎車與婦人擦撞，現場留下約2公尺擦痕。（警方提供）

    車禍發生後現場留下擦撞痕跡，機車倒落路中。（警方提供）

    車禍發生後現場留下擦撞痕跡，機車倒落路中。（警方提供）

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