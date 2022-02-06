冷颼颼！春節尾聲彰縣1天62人送急診、4人無心跳

春節假期進入尾聲，彰化縣1天內有62人因急性心肌梗塞或其他不適送入急診室急救。 （資料照）

2022/02/06 11:31

〔記者湯世名／彰化報導〕天氣冷颼颼！農曆春節假期進入尾聲，彰化縣在年初五至年初六短短1天內有62人因急性心肌梗塞或其他不適送入急診室急救，其中4人到院前呈OHCA（無呼吸心跳）命危狀態，是否因入冬後溫差過大造成？消防局強調無法判別。但醫師呼籲，最近溫差過大，保暖很重要，尤以這幾天氣溫再度下降，民眾應留意家中長輩及幼兒身體狀況，一旦發現有不適，應儘速就醫。

彰化縣消防局統計，2月5日大年初五早上8點到2月6日大年初六早上8點，短短24小時內，全縣共62件疑似急性心肌梗塞或其他身體不適狀態送醫急救，救護人員疲於奔命，其中有4人（3男、1女）經緊急送醫急救，仍處於到院前無呼吸心跳的命危情況，年齡最大的是91歲，年齡最小的為67歲，平均年齡近80歲，是否天冷造成？救護人員無法判別，不過年齡都偏高，仍有可能是天冷釀心肌梗塞。

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氣溫下降，儘管無法確認這62人病因是否與天冷有關，但醫師仍提醒，連日來日夜溫差過大，尤其是農曆春節假期，儘管天氣寒冷，仍有不少長輩熬夜打牌，可能因此身體不適就醫，且多半是上了年紀長者，提醒民眾要注意老人保暖，只要發現身體不適，就應趕快告訴家人或就醫，絕對不要拖延，建議天冷時，最好床邊放一件衣服，起床時不必走到衣櫥就可穿上，另起床可立即喝溫水保暖，出門最好戴頂帽子或圍巾、口罩，尤其騎機車要做好萬全準備；運動、晨泳前要做足夠伸展操，以免抽筋或不適。

醫師也提醒，民眾若突然感到胸悶、胸痛、冒冷汗或四肢冰冷，可能是急性心肌梗塞發作，若出現肢體麻痺、半身不遂、意識模糊、嘴歪眼斜、步態不穩等症狀，可能是急性腦中風，需儘速就醫。

天氣冷颼颼，彰化縣1天內有62人因急性心肌梗塞或其他不適送入急診室急救。（資料照）

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