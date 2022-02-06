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    喝酒歡唱起口角險遭潛水刀刺死 行兇男判關2年半

    基隆地院近日審結，認定林男觸犯殺人未遂罪，判處有期徒刑2年6月。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，認定林男觸犯殺人未遂罪，判處有期徒刑2年6月。（記者吳昇儒攝）

    2022/02/06 10:08

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名施姓男子去年2月27日晚間，在KTV內與李姓男子發生碰撞，雙方發生口角。李男氣憤之餘，找來林男等友人毆打施男尋仇，林男更拿出潛水刀猛刺施男背部，導致他有創傷性氣血胸，險些喪命。林男事後更在電梯、走廊，展示兇器，行徑惡劣。基隆地院近日審結，認定林男觸犯殺人未遂罪，判處有期徒刑2年6月。

    檢警調查，李男於案發當時與5名友人在KTV內聚會，席間偶遇黃姓友人，便到其包廂聊天，施姓被害人則因碰撞到李男，雙方發生口角，隔日凌晨4時許，李男撥電話給許姓友人，請他及其友人到黃男的包廂內要求裡面的施男出來談判。

    施男擔心發生意外，不願單獨出去，雙方便在包廂內互相叫囂，僵持數分鐘後，李男友人直接魚貫進入包廂，毆打施男，林男見狀竟還拿出潛水刀，朝施男猛刺4刀，導致他有創傷性氣血胸、上臂開放性傷口、左側胸壁穿刺傷併左上肺葉損傷、左上臂穿刺傷併橈神經、二頭肌及三頭肌損傷等傷害，險些喪命。所幸施男友人趕緊將他送往醫院搶救，成功保住一命。

    檢察官偵訊後，認定林男涉犯殺人未遂罪，依法將他起訴，另涉嫌毆打施男的李男等6人，則另案偵辦。

    施男向法官表示，自己只是上廁所回來包廂時，不小心撞上李男，兩人互看一眼後，對方就找人圍毆自己，雖然有用手抱頭保護，且友人也幫忙阻擋，過程中卻被刺了4次，雖然自己喝醉了，但仍有意識。

    林男則向法官指稱，自己是看到友人與施男發生衝突，才會上去刺對方幾刀，但當時喝醉了，也不知道刺到那些部位，後來才知道事態嚴重。

    法官認為，林男雖宣稱喝醉，不知刺到被害人身體何處，但依照現場監視器拍攝到的畫面，均顯示他並無走路搖晃的情形，且傷人後，還在電梯內展示兇器；此外，施男被張姓友人抱住保護，林男行兇時若意識不清楚，極可能傷害到張男，但卻準確的刺傷施男且刺進胸腔等要害，應是蓄意為之，所幸急救得宜，被害人才保住一命。

    法官認定，林男持具有殺傷力的潛水刀，刺向被害人左胸背部，其內有心臟、肺臟等重要器官，均為人體生命中樞部位，殺人犯意至明；考量他與被害人達成和解，並與其他友人願賠償施男170萬元（已先支付125萬元），依殺人未遂罪，判處林男有期徒刑2年6月。

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