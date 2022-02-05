非關酒駕！男子手腳無力開車搖晃 警消送醫竟是腦出血惹禍

周姓男子（中）因為腦出血手腳不聽使喚，開車左搖右晃，一度被以為是酒駕。（記者李容萍翻攝）

2022/02/05 21:21

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市一名55歲的姓男子，春節期間開車行經大園工業區準備下班返家，剛離開公司沒多久就感到身體不適，無法操控方向盤，開車在路上左右搖擺，警方獲報後到場將車攔下，一度懷疑他是酒駕上路，得知周男身體出狀況，趕緊通報消防局救護人員協助送醫，經檢查後為腦出血，住院治療後保住性命，暫無大礙。

大園警方指出，潮音派出所是4日傍晚接獲民眾報案，指大園工業區內有一輛轎車行進緩慢，車身忽左忽右，四處碰撞，疑似酒駕。

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巡邏員警獲報趕往，鳴笛示意停車，結果這輛自小客車逆向滑行而來，警方立即按鳴喇叭示警，但該車仍持續向前行駛，直到擦撞警車後才停下，所幸車速不快，未造成重大傷害或毀損。

周姓男子下車後，走路重心不穩，需要旁人攙扶才有辦法移動。他向警方表示自己手腳無力，不聽使喚，過去不曾這樣，「感覺怪怪的」；警方對他進行酒測，結果酒測值為0，又見他臉色蒼白，說話有氣無力，於是請消防救護車前來支援，送醫後才檢查出腦出血情況。

警方表示，男子腦出血屬中風的前兆，住院治療後狀況穩定，暫無大礙。家屬趕到醫院後，直呼男子幸運被民眾發現，也被巡邏員警攔下，否則後果恐不堪設想。

周姓男子因為腦出血手腳不聽使喚，開車左搖右晃，由救護車送醫保住性命。（記者李容萍翻攝）

周姓男子因為腦出血手腳不聽使喚，開車左搖右晃，由救護車送醫保住性命。（記者李容萍翻攝）

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