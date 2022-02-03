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    首頁　>　社會

    男女相約春節登北二段無明山 男子摔落斷崖亡

    吳姓男子與李姓女子於大年初一（2月1日）相偕攀登前往花蓮、台中交界的北二段無明山，吳男卻不慎摔落斷崖。（消防局提供）

    吳姓男子與李姓女子於大年初一（2月1日）相偕攀登前往花蓮、台中交界的北二段無明山，吳男卻不慎摔落斷崖。（消防局提供）

    2022/02/03 15:51

    〔記者歐素美／台中報導〕吳姓男子與李姓女子於大年初一（2月1日）相偕攀登花蓮、台中交界的北二段無明山，不料，吳男於昨天在無明山西峰約15K石瀑處摔落斷崖，李女下切找到吳男時，發現吳男臉部發黑，已無生命徵象，昨晚10多打電話報案求救，因山區陰天直升機無法起飛，台中市消防局第二大隊今天清晨已派員從清泉橋入山救援，但因沿途有兩處斷崖，預計需48小時才能抵達，目前李女已先至無明池營地等候消防人員。

    台中市消防局第二大隊長余易祐表示，台中市吳男（58歲）與新北市李女（52歲）利用春節連假前往花蓮、台中交界的北二段無明山登山，訂原訂2月1日入山、2月3日下山。

    不料，2月2日兩人行至無明山西峰約15K石瀑處，吳男不慎摔落斷崖，李女找到下切點後找到吳男時，吳男已臉部發黑，沒有呼吸心跳，李女於昨晚10點打119報案，請求救援。

    余易祐表示，因目前山上陰天，能見度不高，直升機無法執行任務，搜救人員今天凌晨已徒步從清泉橋入山救援，因沿途有兩處斷崖，消防人員預計48小時後才能抵達，目前已先請李女至無明池營地避風以免失溫，搜救人員將持續與空勤隊連絡，若天氣許可即搭直升機上山與李女會合，再前往15K石瀑處救援。

    李女目前在無明池營地等候消防人員會合。（消防局提供）

    李女目前在無明池營地等候消防人員會合。（消防局提供）

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