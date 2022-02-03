法務部春節重申反酒駕 同時不忘關懷弱勢

法務部長蔡清祥指示，春節期間對於弱勢義務人採行寬緩措施。（資料照）

2022/02/03 12:24

〔記者溫于德／台北報導〕法務部為使民眾安心過年，今天重申反對酒駕，另本於弱勢義務人感受政府關懷之意，部長蔡清祥年前便指示行政執行署於春節期間採取3項寬緩措施，包括「暫緩進行傳繳及現場執行」、「非有急迫情形，不發動強制執行程序」、「遇有緊急事件，例如解除限制出境，應設有專人專責聯繫處理」。

法務部並指，為落實「公義與關懷」的核心價值，各執行署對於於弱勢、低收入戶或失業的義務人，均在法定執行期間72期內放寬分期繳納期數；另扣押義務人存款時，若發現該筆存款是依法所領取的社會福利津貼、社會救助或補助者，立即撤銷扣押，避免催繳過苛。

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法務部也說，各執行署若在執行過程中，發現義務人因失業、經濟困頓或遭逢變故而無力繳納欠款時，會透過轉介通報機制，結合公部門與民間資源，及時給予協助，總計2020年至2021年以來，各分署經由轉介通報，辦理「轉介就業服務中心輔導就業」、「通報縣市政府相關單位提供必要之救助」、「轉介社福機構諮詢」及「愛心捐款及關懷訪視」等，高達1816件。

其中，一名欠繳4萬多元健保費的林姓單親媽媽，在早餐店工作月薪僅1萬8000元，兒女薪水也各約2萬多元，一家3口租房辛苦度日，又逢房東即將出售房子，加上林婦因工作意外左眼幾乎失明，向銀行2度申請紓困貸款共20萬元又要按月償還3000多元，幸經士林分署主動轉介參加職業訓練外，也協助轉介台北市社會局申請身心障礙鑑定，以利爭取身心障礙補助，分署更於上月27日主動訪視林婦並致贈慰問金與年節加菜金。

至於家住中部的魏男，因欠繳交通罰鍰遭彰化分署執行，他雖已繳清，但分署得知他家境困苦，不但父親住在安養院，母親也得到肺腺癌，2個哥哥也都是弱智，因此，在他已非義務人情況下，分署仍主動捐贈6000元協助暫時度過困境，更號召民間團體、民意代表及鄰里共同捐款。

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