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    首頁　>　社會

    白沙警分局前休旅車自撞圍牆 駕駛受困7人受傷

    澎湖白沙發生一起休旅車自撞圍牆，車上7人送醫。（白沙警分局提供）

    澎湖白沙發生一起休旅車自撞圍牆，車上7人送醫。（白沙警分局提供）

    2022/02/02 19:16

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕大年初二傳統回娘家！來自新北市7名遊客，同搭租賃休旅車出遊，在縣道203線16.7公里處（後寮往赤崁方向），鄰近白沙警分局旁，疑因不諳路況自撞路旁圍牆，導致車內7人都受傷送醫，蔡姓駕駛一度受困車內，緊急通報消防局救出。

    白沙警分局調查指出，今日下午4時13分許，203號縣道16.7公里處，由蔡姓男子所駕駛租賃休旅車，搭載春節期間至澎湖家族旅遊親戚共7人，自撞路旁圍牆，造成駕駛人及車上乘客受傷，但所有人意識清楚，分別送往部立澎湖醫院及三總澎湖分院救治，經警方對駕駛人實施酒測，駕駛人並無飲酒，另發生原因疑似路況不熟，相關責任由警方測繪調查中。

    澎湖縣政府消防局接獲民眾報案指稱，白沙鄉縣道203線白沙分局前路段，有一輛休旅車自撞路邊紐澤西護欄，車上共有7名乘客，尚有人員受困於車上，請求派遣人車救援。消防局獲報後，立即派遣第二大隊、白沙、西嶼及馬公分隊消防及救護車共計6車12人前往搶救，現場由副大隊長蔡順孝負責指揮。

    勤務人員到達現場後回報，傷者共計7名，駕駛尚受困於車上。勤務人員立即以簡易破壞器材破壞車輛駕駛座車門，下午4時46分順利將駕駛救出送醫。傷者7人，均為新北市民眾，送醫時意識皆清楚。送往三總澎湖分院包括42歲顏女、45歲蔡女、48歲蔡女；送往衛生福利部澎湖醫院，19歲黃女、71歲蘇女、21歲黃女及44歲蔡姓駕駛。

    休旅車駕駛一度受困車內，所幸被消防人員救出。（白沙警分局提供）

    休旅車駕駛一度受困車內，所幸被消防人員救出。（白沙警分局提供）

    消防人員趕抵現場，將車內7人救出。（澎湖縣政府消防局提供）

    消防人員趕抵現場，將車內7人救出。（澎湖縣政府消防局提供）

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