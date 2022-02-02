丈夫帶女人回家要「三人行」 妻忍無可忍訴離判准

苗栗地方法院綜觀夫妻2人於審理中所述，足見2人婚姻僅徒具婚姻之名，無婚姻關係之實，判准2人離婚。（示意圖，人物與新聞事件無關）

2022/02/02 18:22

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣夫妻阿強、小花（化名）婚姻路10多年來波折不斷，進而對簿公堂。小花指控阿強曾要求跟他帶來的女人「三人行」，阿強也反控小花經常有男人找他。苗栗地方法院審理，認2人分居已4年，感情已屬淡薄，且於審理中仍不斷相互指責、攻訐，雙方婚姻關係徒具虛名，同意小花提出的離婚請求。

判決書指出，2人於2006年初結婚，2018年11月間起分居至今。小花控訴，阿強於2人尚未分居時，彼此曾發生肢體衝突，阿強甚至曾以跳樓為威脅，還曾經要求她跟他帶來的女人三人行，婚姻過程一直在忍耐。她已忍無可忍，希望法官准許2人離婚。

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阿強則不同意離婚，他說，2人同住時，他有煮飯還幫忙妻子做生意，但一直以來妻子都有外遇，經常有男人找她。他退休後，妻子要他把所有的錢給她，但那是要照顧他母親的錢；母親過世後，妻子對他精神暴力、罵他、叫他去死，他才搬離，妻子甚找友人跟他說，若同意離婚就給他130萬，他不同意，就找人罵他。

法官認為，2人分居已逾4年，感情已屬淡薄，審理中仍不斷相互指責、攻訐；阿強雖稱不希望離婚，然其未曾論及如何挽回婚姻，而僅指稱妻子外遇、施加精神暴力、希望妻子把房屋、稅費等金錢歸還並分配財產等，難認阿強仍有維繫婚姻的意願。

法官綜觀2人於審理中所述，足見其等婚姻僅徒具婚姻之外觀，婚姻共同生活中之情愛基礎喪失，實質上已無夫妻共同生活可言，堪認2人之婚姻已生破綻而無回復之希望，有不能維持婚姻之重大事由。從而，小花依民法規定，主張2人間有難以維持婚姻之重大事由，據以請求判決離婚，為有理由，應予准許。

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