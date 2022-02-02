男爬丹大東郡橫斷第4天上吐下瀉、血便 空勤黑鷹馳援送醫

爬丹大、東郡橫斷的陳男嚴重上吐下瀉症狀，吊掛上直升機後，表情顯得非常痛苦虛弱，下機後轉送花蓮慈濟醫院救治。（空勤總隊提供）

2022/02/02 12:46

首次上稿：12:11

更新時間：12:46

〔記者花孟璟／花蓮報導〕一支4人登山隊伍上月29日從花蓮瑞穗出發，計畫8天行程走南三段（丹大、東郡橫斷），其中一男性山友於第4天出現上吐下瀉、血便、吐血等嚴重症狀，友人報案時曾提及男子先前打過疫苗，今天一早空勤總隊出動黑鷹直升機救援，將男子送至花蓮慈濟醫院就醫。

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該4人登山隊上月29日從瑞穗林道出發，預計本月5日走到南投郡大林道下山，昨天至花蓮卓溪鄉內嶺爾山三叉口前營地時報案求救。

消防局表示，山友報案表示，同行陳姓隊友上吐下瀉、痰中有血、血便及血尿，症狀嚴重，身體虛弱無法前進，由吳姓隊友陪同就地紮營，一度前往距離營地半小時路程有手機訊號處求救，報案時曾提到「先前打過疫苗」；今天清晨透過手機回報，山區天候良好，陳男今早狀況已有好轉，沒有頭痛，但行走仍異常喘，躺平呼吸正常、吐痰沒有血絲。

花蓮縣消防局三大隊長呂冠辰說，因男子吐血又血便，症狀嚴重，獲報後陸續集結包括消防局、林務局花蓮林區管理處玉里工作站、卓溪鄉登山協會等人員出發上瑞穗林道登山口，並向消防署通報、請求空勤總隊支援，不過昨天山區氣候不佳，山友通報今晨山區放晴後，立即通報消防署，山友也在消防人員引導下在合適吊掛地點製造明顯訊號，讓直升機順利完成吊掛。

空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊今接獲總隊勤務指揮中心通知後，早上6點53分黑鷹直升機起飛，定向飛往內嶺爾山，7點17分飛抵目標山區、完成高低空視察後進行吊掛作業，並於7點58分降落花蓮德興棒球場，將男子轉交消防局救護車送花蓮慈濟醫院救治。

慈濟醫院表示，該男子8點多送到急診後，主訴上吐下瀉等症狀，因此急診只針對上吐下瀉症狀進行治療，病人未與醫師提及曾打過疫苗，醫師評估不需要住院，早上人在急診室留院觀察數小時即可出院。

空勤駐地花蓮的NA-701黑鷹直升機，今早約8點將陳男（黃色外套）送到花蓮德興運動場降落。（空勤總隊提供）

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