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    靠枕卡在夾娃娃機洞口 竟遭人伸手挖走…

    盧男見狀竟伸手，從出口處把靠枕挖出來。（記者吳政峰翻攝）

    盧男見狀竟伸手，從出口處把靠枕挖出來。（記者吳政峰翻攝）

    2022/02/01 18:22

    〔記者吳政峰／台北報導〕40歲游姓男子日前到台北市一間夾娃娃機店，好不容易抓起一個靠枕，卻因體積過大卡在洞口，他跑到外面聯繫店家，沒想到一旁盧姓男子竟趁機用手把靠枕挖出來，再投幣假裝夾娃娃。游男返回見靠枕不翼而飛，氣得報警，台北市大同警分局依竊盜罪將盧男函送士林地檢署偵辦。

    警方調查，游男日前到大同區涼州街一帶玩夾娃娃機，選中一台造型可愛的靠枕機台，眼看靠枕已夾起，卻因體積過大卡在洞口。游男外出聯繫機台主，詢問是否判定夾取成功，台主回說，須等他到現場查看才能判斷。等待的過程中，42歲盧姓男子經過機台，見靠枕掛在洞口，毫不猶豫伸手俐落取走。

    而後，機台主透過遠端監控判定成功夾取，通知游男返回機台邊等待，游男才知道靠枕不翼而飛，氣得通知機台主，並報警處理。

    大同警分局寧夏路派出所警員調閱監視器發現，物品已遭人取走，只見穿橫條紋上衣男子蹲在娃娃機旁，整隻左手臂伸進洞口使勁撈，拿出卡在洞口的物品，再若無其事開始正常投幣，啟動夾取娃娃模式，隨後帶走游男夾中的靠枕。

    警方多方比對，確認盧男涉有重嫌，上月中通知他到案說明，詢後以刑法竊盜罪函送士林地檢署偵辦，所扣得的靠枕發還予游男。

    大同分局呼籲，隨意拿取他人所夾取的娃娃，也可能構成違法行為，民眾切勿心存僥倖拿取他人物品。

    游男夾到的靠枕卡在夾娃娃機台洞口。（記者吳政峰翻攝）

    游男夾到的靠枕卡在夾娃娃機台洞口。（記者吳政峰翻攝）

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