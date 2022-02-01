農曆春節「車況」多！糊塗民眾忘車停哪 波麗士大人憑2線索找到車

邱男忘了車停在何處，警方帶著邱男找到停車場。（記者鄭淑婷翻攝）

2022/02/01 14:53

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕邱姓男子除夕夜駕駛公司車到桃園市與親友團聚餐敘，避免忘記車停哪還特別拍照，豈料，今天一早準備開車南返，才發現只拍停車格、未拍停車場，憑印象繞了近2小時還找不到車，只好向經過的桃園警分局武陵派出所員警求助，警方根據邱男形容的特徵「附近有學校、廟宇」，果然替邱男找到停車的西門停車場。

警方表示，今天大年初一早上11點多，武陵所員警陳涵慈、凃政輝巡邏遇到邱男求助說，除夕駕車從中部到桃園跟親友團聚餐敘，擔心環境不熟忘記車停哪，還特地拍下停車地點照片，今天要回家時打開手機一看，才發現只拍了停車格，忘記拍下停車場招牌，只好憑印象並利用手機導航尋找，但繞了近2小時不但沒找到車停哪，手機還沒電了，又不好意思麻煩親友，剛好遇到警察經過，隨即攔車求助。

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員警根據邱男描述「附近有學校、廟宇」，很快歸類出符合特徵的停車場，帶著邱男前往查看果然在西門停車場找到邱男車子；邱男表示，因自己的車子故障，借來公司車代步，一度擔心車子是不是被竊，幸好員警熱忱幫忙找到停車處，原本低落的心情瞬間好轉。

警方從邱男形容「附近有學校、廟宇」，判斷出邱男應是將車停在西門停車場。（記者鄭淑婷翻攝）

警方從邱男形容「附近有學校、廟宇」，順利幫邱男找到車。（記者鄭淑婷翻攝）

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