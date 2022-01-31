酒駕加重刑責新法昨上路 新北首日抓到4起

新北市長侯友宜前往三重警分局慰問值班人員。（記者周湘芸攝）

2022/01/31 11:41

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市長侯友宜除夕前往三重警分局及消防局第三救災救護大隊二重分隊慰問值班人員。針對酒駕新制上路，他也提醒，春節期間仍要排上酒駕臨檢勤務、貫徹執行，呼籲民眾不要心存僥倖、以身試法。

侯友宜表示，新北市1月1日至29日共取締522件酒駕，30日酒駕新制上路首日則查獲4起，事故率則減少3成，可見酒駕者還是很多。新制頒布後就一定要強力執法，民眾春節期間不要有僥倖心態，也提醒各分局需排上酒駕臨檢勤務，嚴格執行。

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侯友宜今前往三重警分局也說，除了感謝警察人員去年對防疫的貢獻，春節一家團圓的日子，還有許多警察要在第一線守護民眾安全，特別是三重分局另有燈會相關勤務，非常辛苦。近年也看到不少新進的年輕警察，希望幹部能給予這些人員多一份鼓勵、較彈性的勤務班表及人性化勤務，捍衛警察的安全。

另外，侯友宜也前往消防局第三救災救護大隊二重分隊慰問防疫人員。他表示，雖然本土疫情升溫，但新北市防疫策略發揮作用，除了運用全災型智慧化指揮監控平台（EDP）將確診者足跡交叉比對劃出熱區，還成立12個專責防疫分隊、32輛防疫救護車，及規劃防疫公車執行確診者載送勤務，感謝所有人員辛勞。

新北市長侯友宜感謝春節值班員警辛勞。（記者周湘芸攝）

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