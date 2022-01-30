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    84歲婦遭撞傷5個月後不治 女駕駛被判7個月須入獄

    84歲老婦遭撞傷5個多月後仍不治，高等法院依鑑定認為，和女駕駛的過失行為具因果關係，依過失致死罪判刑7個月定讞，必須入獄。（示意圖）

    84歲老婦遭撞傷5個多月後仍不治，高等法院依鑑定認為，和女駕駛的過失行為具因果關係，依過失致死罪判刑7個月定讞，必須入獄。（示意圖）

    2022/01/30 13:03

    〔記者楊國文／台北報導〕鄭姓女子駕車行經新北市鶯歌區一處路口時，左轉時因疏忽竟撞傷走在行人穿越道的許姓84歲老婦，許婦因骨折、血胸等傷勢嚴重，5個多月後仍不治。高等法院依鑑定認為，鄭女的過失行為和許婦死亡具因果關係，依過失致死罪判刑7個月定讞，必須入獄。

    判決指出，鄭女於2018年10月4日上午6時許，駕車行經新北市鶯歌區文化路和中正二路交叉口時，欲從文化路左轉中正二路方向行駛，竟未注意當時早起晨運的許姓84歲婦人行走在行人穿越道上，正橫越中正二路至對向，直接將許婦撞倒在地，引起路人一陣驚叫，鄭女則留在現場，並向趕來的員警表明是肇事者。

    許婦經送往恩主公醫院急診，診斷受有腰傷、背部鈍傷、急性中樞中度疼痛等傷勢；10月11日，許婦因胸口疼痛，陸續改往新北市共3家醫院急診，被診斷出有右側第四肋骨骨折併輕度血胸、恥骨骨折等傷害，進行椎體成型手術行開放性復位手術，11月12日，許婦因急性呼吸性衰竭等病情轉入加護病房治療，延至2019年3月9日不治。

    鄭女坦承撞傷許婦，但辯稱是因事發時並未發現許婦，直到通過行人穿越道時感覺有碰撞，下車查看才發覺上許婦，肇事原因是因為被A柱擋到，只承認有過失傷害罪責。

    高院審理認定，鄭女未依道路交通安全規則的規定在行經行人穿越道時，應暫停並禮讓行人，也疏忽未注意車前狀況而肇事，另依據車禍鑑定結果，鄭女的過失是肇事原因。此外，替許婦轉診治療的3家醫院都認定許婦造成骨折等傷勢與鄭女過失有相當因果關係，且許婦死之的結果亦被認定與鄭女過失有相當因果關係，綜合認定鄭女涉過失致死罪。

    量刑方面，高院認為，除被害家屬獲得強制汽車責任保險金理賠200萬元以外，鄭女並未和家屬達成和解，或賠償，家屬亦指控鄭女犯後態度不佳，希望法院勿給予可以易科罰金的刑度，因此考量鄭女犯後態度等情況，判鄭女7月徒刑定讞，不得易科罰金，必須入獄。

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