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    首頁　>　社會

    真是有一套！ 用料理辦桌宣導防火防災

    南市消防局第4大隊左鎮分隊結合料理教學宣導防火防災。（圖由南市消防局第4大隊左鎮分隊提供）

    南市消防局第4大隊左鎮分隊結合料理教學宣導防火防災。（圖由南市消防局第4大隊左鎮分隊提供）

    2022/01/29 22:31

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕為了陪伴偏鄉長者，建立防火防災意識，南市消防局第4大隊左鎮分隊在農曆年前夕，結合轄區的台灣長者健康促進協會左鎮失智症據點，透過阿丁師年菜料理，進行廚房用火安全宣導，並帶領長輩練習燙傷防護口訣，和長輩一起搏感情，提醒預備年菜時務必留意用火用電安全，並要保持住宅空氣對流順暢，才能平安過好年。

    隨著年節將至，長者也不免俗的聚在據點，討論今年的年菜料理，因為近年來流行的年菜料理包，因料理方便，口感獨特，越來越受到長者的喜愛，也逐漸成為左鎮老人們過年的餐桌佳餚。

    然而如何安全使用各式家用電器，在料理享受美味的年菜又可確保安全，就變得格外重要。左鎮分隊隊員鄭振鴻與當地失智症據點合作， 找來阿丁師總鋪師帶領長輩「辦桌」作年菜，一起唱起雙簧，說唱俱佳逗得長輩哈哈大笑，同時寓教於樂將瓦斯爐具、電器產品使用安全守則提醒長輩們要多加留意。

    此外，延長線應避免同時使用多個用電量較大的電器用品，使用延長線時不可以將延長線纏繞，並利用大掃除將插座插頭的灰塵棉絮清理乾淨，有助用電安全，若發生電器火災，速撥119，更切忌用水救火，以免導電發生觸電意外。

    左鎮分隊分隊長唐昱峯說，不只是長者，一般家庭使用料理包的情形也越來越普遍，料理包雖然簡便美味，但是在預熱過程中，仍需留意電器產品操作手冊與料理包上的烹調說明，安全使用電器產品，居家平安。

    南市消防局第4大隊左鎮分隊宣導防火防災有一套，透過料理教學宣導瓦斯爐及電器產品使用安全。（圖由南市消防局第4大隊左鎮分隊提供）

    南市消防局第4大隊左鎮分隊宣導防火防災有一套，透過料理教學宣導瓦斯爐及電器產品使用安全。（圖由南市消防局第4大隊左鎮分隊提供）

    南市消防局第4大隊左鎮分隊結合料理教學宣導防火防災，老人家上課很開心。（圖由南市消防局第4大隊左鎮分隊提供）

    南市消防局第4大隊左鎮分隊結合料理教學宣導防火防災，老人家上課很開心。（圖由南市消防局第4大隊左鎮分隊提供）

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