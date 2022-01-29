1/29 今彩539頭獎開出3注 800萬獎落台北、高雄

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2022/01/29 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月29日）開獎的第111000025期今彩539頭獎開出3注，由台北市北投區光明路218號1樓「鑽石投注站」、高雄市旗山區延平一路530號1樓「興富發彩券行」及高雄市岡山區中華路13之4號「連盛彩券行」開出；第111000025期雙贏彩、第111000009期大樂透，頭獎均摃龜。

第111000009期大樂透中獎號碼為「01、02、20、23、26、34；特別號：19」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得688萬8245元；參獎共70注中獎，每注可得3萬8916元；肆獎共141注中獎，每注可得1萬2420元；伍獎共3084注中獎，每注可得2000元；陸獎共3836注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬8820注中獎，每注可得400元；普獎共5萬4084注中獎，每注可得400元。

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第111000009期49樂合彩中獎號碼為「01、02、20、23、26、34」，四合共6注中獎，每注可得20萬元；三合共101注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2699注中獎，每注可得1250元。

第111000025期雙贏彩中獎號碼為「01、03、06、09、11、12、14、15、17、21、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共115注中獎，每注可得500元；肆獎共1507注中獎，每注可得100元。

第111000025期今彩539中獎號碼為「08、12、18、23、38」，頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共263注中獎，每注可得2萬元；參獎共8268注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬2924注中獎，每注可得50元。

第111000025期39樂合彩中獎號碼為「08、12、18、23、38」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共369注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1045注中獎，每注可得1125元。

第111000025期3星彩中獎號碼為「681」，正彩共29注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000025期4星彩中獎號碼為「1471」，正彩共13注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站 。

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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