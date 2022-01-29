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    首頁　>　社會

    要求社運男友不可「走後門」 少女仍遭指侵

    少女與男友發生關係時，遭對方用手指「走後門」，高院依妨害性自主罪判男方2年徒刑，緩刑5年。（示意圖）

    少女與男友發生關係時，遭對方用手指「走後門」，高院依妨害性自主罪判男方2年徒刑，緩刑5年。（示意圖）

    2022/01/29 20:38

    〔記者吳政峰／台北報導〕女子小夢（化名）2015年間參加社會運動而結識陳男，發展成男女朋友，並說好發生性行為時「不接受任何形式的肛交」，沒想到，陳男仍趁嘿咻時指侵。此外，陳男還在友人住處性侵小夢。小夢沮喪，向婦女團體求助，檢察官主動介入偵辦，高等法院日前依妨害性自主罪判陳男2年徒刑，緩刑5年。

    2015年間，當時年僅16歲的小夢參加社會運動，結識19歲的陳男，兩人從夥伴發展成情侶關係。隔年，陳男帶小夢到友人租屋處聊天，趁著屋內只有兩人的機會，不顧她反對，強行指侵，造成小夢心理陰影。

    小夢之後雖然同意跟陳男發生性關係，但拒絕讓他「走後門」。沒想到2017年間，陳男帶她到彰化旅遊時，仍趁著晚上發生性關係的機會，用手指「從後面來」，讓小夢大為光火，雙方分手。

    小夢因情緒問題，陸續接受心理諮商輔導，到了2019年間，她深受性侵陰影困擾，前往婦團尋求協助，自曝曾遭陳男指侵，婦團得悉後，趕緊通報性侵害防治中心，檢方因而介入偵辦。

    審理期間，小夢自述「對於此案，我感到深切的無奈。我並沒有想要提告或是給予陳男任何型式的懲罰或賠償」、「我認為我必須要替陳男辯駁，不是因為收受錢財或強迫，而是我在自由意志下做的決定。…從盟友到伴侶又回到朋友，至少也6年了...」，高院認為，小夢已表明不欲追訴、不願陳男受罰。

    高院考量陳男無前科，一時失慮觸法，已坦承犯錯，頗見悔意，應知所警惕，相信無再犯之虞，評議後給予緩刑5年，免入獄。為了避免陳男心存僥倖，高院另命陳男繳交6萬元給國庫，以兼衡法治。可上訴。

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