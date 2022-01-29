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    警官供養比丘尼狂借1300萬 岳母「被腦瘤」31友人受害

    台南市警局一名兩線三星黃姓警官為了供養一名鍾姓比丘尼，不只散盡家財，還編出親戚出車禍或得腦瘤等不實理由，向31名好友詐得鉅款。（路透）

    台南市警局一名兩線三星黃姓警官為了供養一名鍾姓比丘尼，不只散盡家財，還編出親戚出車禍或得腦瘤等不實理由，向31名好友詐得鉅款。（路透）

    2022/01/29 19:04

    〔記者吳政峰／台北報導〕台南市警局一名兩線三星黃姓警官為了供養一名鍾姓比丘尼，不只散盡家財，還編出親戚出車禍或得腦瘤等不實理由，向31名好友詐得鉅款，直到無法清償，親戚無端被賜病或意外的離譜情事才曝光。黃員被依詐欺罪判刑2年及判拘120日，日前再被判休職半年。

    判決指出，2013年間，黃員因篤信宗教，把家當都拿去供養鍾姓比丘尼。鍾女見他任職警界、人脈豐沛，遂要他誆稱親屬發生車禍或罹病需要醫藥費，向友人借款。黃員明知無法償還如此龐大的債務，為了供養，咬著牙行騙。

    黃員依照鍾女的指示，編出岳母與小姨子罹患腦瘤開刀、姐姐與妹妹出車禍等不實情節，向31名友人借款。朋友們以為黃員被龐大醫藥費壓得喘不過氣，需錢孔急，紛紛傾囊相助。為了要讓劇情仿真，黃員與鍾女還研商變換各種理由，以免被人識破。

    黃員表示，「我現在已經借超過1300萬元了。」鍾女則回，「會給你超過這個數目的，不用煩惱這麼多。」並要他繼續杜撰理由向外借款。黃男把借來的錢全部交給鍾女，而後因無法如期還債，友人深入了解，始知黃員親戚實則平安健康，遭受苦厄等情事全是造假，氣得提告。

    審理期間，黃員承認岳母沒腦瘤，妹妹也沒有車禍住院，更不清楚小姨子與姐姐的現況。經過計算，台南高分院認定其中453萬5000元是施以詐術騙得的，判黃員定應執行2年刑、拘役120日，均可易科罰金。

    懲戒法院發現，黃員短短2年間就借了鉅額款項，明知無力清償，卻仍跟鍾女商討杜撰何種理由搪塞債權人，具有「借後不還」的不法意圖。惟審酌他已陸續償還被害人，決議判他休職6月。可上訴。

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