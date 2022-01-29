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    首頁　>　社會

    男公關付不出6萬5000元檯費 遭8人綁走7小時驚魂獲救

    警方起出繩索、槍枝等犯案工具。 （記者林嘉東攝）

    警方起出繩索、槍枝等犯案工具。 （記者林嘉東攝）

    2022/01/29 16:03

    〔記者林嘉東／新北報導〕長相秀氣的劉姓男性公關，找另名尹姓男公關到汽車旅館陪他唱歌、喝酒2天，付不出6萬5000元檯費，引發伊男不爽，撂其他男公關，把劉男從汽車旅館押走毆打，昨深夜押往汐止途中，幸運被路人發現報案。汐止警方火速趕抵救出劉男，漏夜逮捕伊等8人到案，警訊後將伊等8人依妨害自由等罪嫌送辦。

    「有人被綁架！」新北市警局汐止派出所烘內派出所昨晚9時30分獲報，轄內八連路一段偏僻道路，有人被另一群人從轎車後行李箱押出，雙手還被繩索反綁；警方立即啟動快打，火速趕抵救出「肉票」，逮捕押人的伊等4男子與1名女子。

    警方調查，被綁的肉票，長相秀氣，讓警方一度以為女兒身，調查後才知是27歲劉姓男子，至於帶頭綁架劉男的則小劉5歲的伊姓男子，2人都是男性公關，因常與認識的客人唱歌、喝酒而熟識。

    據指出，劉男點伊男到桃園一家汽車旅館坐檯， 約定一小時的檯費1300元，伊一共陪劉男2天，依約劉男要支付伊男6萬5000多元檯費，但劉男卻付不出來，引發伊不滿。

    伊男拿不到檯費，走出包廂後，去電黃姓男子代為索討未果，才知道劉男不僅沒支付他檯費，也沒給其他周姓等男公關檯費，夥同黃、周、張、林等7人把劉男從汽車旅館押走。

    伊男等8人昨天下午2時許，把黃男押走時，用繩索將劉男雙手反手綑綁後，將他關在轎車後行李箱，押到另一家汽車旅館，脫掉劉上半身後拍照。

    伊男等人昨晚9時許，開車欲把劉男押到台北的汽車旅館途中迷路，開至汐止八連路時，把劉男從後行李箱拉出來時被附近民眾發現報案，警方在車上起出鐵管、瓦斯槍等毆打劉男的工具，全案才曝光。

    警方先在現場逮捕尹等5人，漏夜追捕參與押人、先行離去的周姓等3人。警訊後，將伊等8人依妨害自由、傷害等罪嫌送辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    警方陸續逮捕涉嫌綁架毆打劉姓男性公關的8名嫌犯。 （記者林嘉東攝）

    警方陸續逮捕涉嫌綁架毆打劉姓男性公關的8名嫌犯。 （記者林嘉東攝）

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