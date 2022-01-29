7旬翁遇「假檢警」詐團 退休金1600多萬元慘被詐光

（刑事局提供）

2022/01/29 15:16

〔記者邱俊福／台北報導〕中部一名年約7旬的鍾姓老翁，去年底遇到「假檢警」詐團來電，對方以涉及刑案需監管帳戶的老梗話術，不僅多次提領現金面交給歹徒，還交付存摺、提款卡，事後發現銀行、郵局帳戶內的退休金、保險金共1600多萬元，被提領一空。刑事局預防科今呼籲，農曆年節將近，千萬別因誤信假冒公務機關人員的話術，掉入詐騙陷阱。

刑事局表示，鍾姓老翁退休後，倚賴退休金及保險金過生活，去年11月下旬接到電信公司語音來電，聲稱他的電信合約到期，且積欠電信費1萬2000元未繳納，若不繳清將進行停話，並幫忙轉接給自稱「165」反詐騙專線張警官。

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張警官聲稱鍾姓老翁個資遭冒用，涉及偽造身分證及刑事案件，案件已移由地檢署陳主任檢察官偵查，一位自稱陳主任檢察官來電，聲稱因涉嫌販毒及洗錢案件，更透過LINE傳送「執行票令」給鍾姓老翁，要求須付監管款項才能從嫌疑人身分轉為證人。

假檢察官更指示將持有帳戶存摺都刷到最新，並於了解其帳戶內資產狀況後，要求提領現金交付給前往取款的專員，鍾姓老翁隨後依指示陸續臨櫃提款及交付款項給前往家裡收款的2位專員4次，專員並未出示證件，僅於交付款項後，出示一張法院公證帳戶申請文書。

假專員第5次更收取銀行存簿、提款卡及中華郵政提款卡，佯稱於案件偵審後相約於地檢署歸還面交款項、存簿及提款卡，但後續均未再接到檢察官聯繫，鍾姓老翁更發現銀行及郵政帳戶遭提領一空，才驚覺遭到詐騙報警。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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