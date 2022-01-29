歲末寒冬男攜一雙幼兒欲跳橋 警及時勸阻挽回三條人命

陳姓男子帶一雙幼子意圖跳橋輕生，幸被警方及時勸阻。（記者劉慶侯翻攝）註：警提供。

2022/01/29 14:53

〔記者劉慶侯／台北報導〕47歲陳姓男子，因與外配妻子長期感情不睦，日前晚間9時左右，帶兩名幼子到北市北投雙溪橋欲輕生，幸警方獲報及時勸阻，才挽回可能發生的不幸憾事。

北市警北投分局石牌派出所，是日前晚間執行巡邏勤務時，接獲通報指稱北投區雙溪橋有民眾攜子欲自殺，警方火速趕往現場，發現陳男攜一對年幼的兒女至雙溪橋墩旁，準備跳橋輕生。

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警方上前安撫時，男子情緒不穩，現場大吼「我的太太從來不關心我的感受」，並與兩名幼子相擁在一旁，警方耐心勸說傾聽訴苦，並慢慢走近對方身邊，最終協同救護人員將陳男與兩名幼童帶離橋墩，順利制止對方跳橋輕生的舉動。

據警方調查，陳男妻為外籍配偶，因雙方長期溝通不良，又因陳妻想在春節連假期間與友人至南部出遊，雙方為此起爭執。陳男憤怒之下才產生輕生的不智念頭。

現場經救護人員確認，陳男一家3口並未受傷，惟兩名幼子驚嚇過度，警便將陳男等人載往派出所內，並立即聯繫陳妻到場，這才暫時解除一家可能面臨的危機。

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