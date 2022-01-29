老翁泥醉「斷片」騎車上國道 服務區匝道撞頭昏迷

徐姓老翁昨晚酒後騎車返家，疑似未戴安全帽，還騎上國道3號，在西湖服務區匝道自撞護欄，頭部重傷、昏迷搶救中，經抽血換算酒測值高達1.05mg/L。（圖由民眾提供）

2022/01/29 10:15

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣70歲徐姓老翁，昨晚（28日）騎機車外出喝酒，酒後騎車返家，疑似未戴安全帽，還騎上國道3號，從通霄交流道一路北上騎進西湖服務區，結果在服務區匝道自撞護欄，頭部重傷、昏迷搶救中。老翁經抽血換算酒測值高達1.05mg/L，全案將依公共危險罪偵辦。

國道2隊昨晚約9點半許，接獲用路人通報，指有機車騎士誤闖國道3號通霄交流道，沿路肩往北行駛。國道2隊後龍分隊獲報後，前往了解，不久就接獲通報騎士在進入西湖服務區的匝道摔車。

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救護人員抵達時，發現車禍倒地的老翁未戴安全帽，頭部重傷、滿臉鮮血，昏迷、失去意識，緊急送往苗栗醫院搶救後，家屬漏夜轉送台中慈濟醫院。警方委託醫院抽血，換算出老翁的呼氣酒精濃度竟高達1.05mg/L。

警方研判，老翁可能喝到泥醉「斷片」而誤闖國道，一路從通霄交流道北上騎了8公里，進入西湖服務區的匝道自撞護欄，現場未發現安全帽，幸好事故地點不在國道主線上，否則後果不堪設想，國道高速公路局人員，也出動緩撞車在後方防護，避免發生二次事故。

家屬向警方說，老翁昨晚接到鄰居電話，就獨自騎機車外出，研判可能一起喝酒，結果喝了太多，還逞強要騎車要返家。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

徐姓老翁昨晚酒後騎車返家，疑似未戴安全帽，還騎上國道3號，在西湖服務區匝道自撞護欄，頭部重傷、昏迷搶救中，經抽血換算酒測值高達1.05mg/L。（圖由民眾提供）

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