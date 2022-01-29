鐵警防搶演練 「華燈初上」台詞對話超有戲

鐵路警察局台北分局新竹分駐所與新竹火車站票務及站內超商合作防搶演練，警匪以「華燈初上」的台詞對話，逼真演練引起不少路人側目。 （記者廖雪茹翻攝）

2022/01/29 09:13

〔記者廖雪茹／新竹報導〕春節9天連假今天（29日）起跑，車站返鄉旅客湧入，為提升假期車站金融及商店的防衛能力，鐵路警察局台北分局新竹分駐所與新竹火車站票務及站內超商合作防搶演練，警匪以「華燈初上」的台詞對話，在員警機制喊話及柔情攻勢下，以優勢警力將搶匪圍捕到案，逼真演練引起不少路人側目。

扮演北漂失業又股市輸錢的歹徒，進入新竹車站第一月台候車處伺機而動，見票務員推著擺放營收票款的推車準備轉存銀行，便將兩名票務員推撞倒地，進而拿起兩袋現金逃離。案發後，車站內超商啟動「線上報案機制」，鐵路警察立即趕赴現場。

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歹徒：「我北漂失業，股市又輸錢，坐牢算什麼？我老婆小孩都不要我了，只有錢不會背叛自己，不要過來喔。」

警察：「誰沒受傷過，至少證明我們還活著，快把刀放下。」

歹徒：「如果有選擇的話，誰不想當好人呢？但是有些事情就是控制不了。」

無視員警柔情攻勢，歹徒仍持刀揮向警方，警方以優勢警力利用警棍及電擊器將歹徒制服在地，執行逮捕並架離返回新竹分駐所。劇情巧妙結合近日正夯的「華燈初上」台詞，有追劇的民眾莞爾之餘，也增加對車站防搶機制的了解。

鐵路警察局台北分局長古榮增表示，分局平時即與台鐵站務員宣導防搶應變觀念，並向車站內超商宣導「線上報案」機制，印製警政署報案系統QR CODE放置超商櫃台，以利店員臨危時立即通報警方，農曆新年前特別加強演練，藉此提升台鐵站務員與站內商家的保衛能力。

鐵路警察局新竹分駐所說，春節期間以治安平穩、交通順暢及為民服務為三大工作重點，將安排重點勤務及優勢警力，加強站區防搶、防竊及護車安全，讓民眾能安心回家度過春節假期。

此外，新竹所於春節期間更加強交通宣導，尤其關於鐵路平交道安全部分，提醒民眾行經各平交道應減速慢行並注意平交道號誌情況，遵守「停」、「看」、「聽」原則，對於惡意違規的車輛將製單舉發，依道路交通管理處罰條例54條規定最高可處9萬元罰鍰及吊扣駕照處分，提醒民眾切勿存僥倖心態。

鐵路警察局台北分局新竹分駐所與新竹火車站票務及站內超商合作防搶演練，警匪以「華燈初上」的台詞對話，逼真演練引起不少路人側目。 （記者廖雪茹翻攝）

鐵路警察局台北分局新竹分駐所與新竹火車站票務及站內超商合作防搶演練，警匪以「華燈初上」的台詞對話，逼真演練引起不少路人側目。 （記者廖雪茹翻攝）

鐵路警察局台北分局新竹分駐所與新竹火車站票務及站內超商合作防搶演練，警匪以「華燈初上」的台詞對話，逼真演練引起不少路人側目。 （記者廖雪茹翻攝）

鐵路警察局新竹分駐所於春節期間對旅客加強交通宣導。（記者廖雪茹翻攝）

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