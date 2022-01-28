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    大樂透頭獎1注獨得！3.9億元獎落高雄鳳山

    今晚（1月21日）開獎的第111000008期大樂透，頭獎開出1注，由高雄市鳳山區武營路296號1樓「來客富彩券行」開出。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照，本報合成）

    今晚（1月21日）開獎的第111000008期大樂透，頭獎開出1注，由高雄市鳳山區武營路296號1樓「來客富彩券行」開出。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照，本報合成）

    2022/01/28 22:37

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月21日）開獎的第111000008期大樂透，頭獎開出1注，由高雄市鳳山區武營路296號1樓「來客富彩券行」開出；第111000024期今彩539，頭獎開出1注，由彰化縣花壇鄉長沙村中正路89號1樓「紅帥公益彩券行」開出；第111000024期的雙贏彩，頭獎摃龜。

    第111000008期大樂透中獎號碼為「07、12、36、41、42、44，特別號：29」，頭獎1注中獎，可得3億9186萬1738元；貳獎摃龜；參獎共68注中獎，每注可得6萬9028元；肆獎共216注中獎，每注可得1萬3790元；伍獎共4068注中獎，每注可得2000元；陸獎共6174注中獎，每注可得1000元；柒獎共6萬1866注中獎，每注可得400元；普獎共7萬7678注中獎，每注可得400元。

    第111000008期49樂合彩中獎號碼為「07、12、36、41、42、44」，四合共5注中獎，每注可得20萬元；三合共95注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3629注中獎，每注可得1250元。

    第111000024期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、05、06、10、12、13、14、18、19、20」，頭獎摃龜；貳獎共8注中獎，每注可得10萬元；參獎共137注中獎，每注可得500元；肆獎共1428注中獎，每注可得100元。

    第111000024期今彩539中獎號碼為「01、16、20、30、31」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共200注中獎，每注可得2萬元；參獎共6865注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬3600注中獎，每注可得50元。

    第111000024期39樂合彩中獎號碼為「01、16、20、30、31」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共143注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8424注中獎，每注可得1125元。

    第111000024期3星彩中獎號碼為「105」，正彩共52注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000024期4星彩中獎號碼為「4894」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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