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    台中佛心警所長！偕善心人士送愛心 盼「虎你幸福」過好年

    蕭員（左三）與各界善心人士關懷弱勢家庭，贈送愛心物資。（記者許國楨翻攝）

    蕭員（左三）與各界善心人士關懷弱勢家庭，贈送愛心物資。（記者許國楨翻攝）

    2022/01/28 22:08

    〔記者許國楨／台中報導〕 每逢歲末年終，台中市警第二分局永興派出所所長蕭登元，都會與善心人士關懷訪視轄內弱勢家庭和獨居長輩，多年來始終如一，這兩年受到疫情影響，許多弱勢家庭經濟更是雪上加霜，為此這兩天結合善心企業及里長，到弱勢家庭贈送愛心物資，希解燃眉之急，讓他們平安過年。

    蕭員曾在執勤時幫助失業且居無定所的街友，找到工作就業，讓該名街友人生有目標，從此發心關懷幫懷弱勢團體，每逢歲末年終，都會與各界善心人士到轄內弱勢家庭和獨居長輩的家關懷訪視，贈送愛心物資。

    而最近值農曆節前夕，蕭所長與熱心企業華梵禮儀公司、北區賴村里長廖羽婷、永興派出所義警分隊長張少薰特別準備白米、麵條、沙拉油、泡麵、罐頭等生活用品，發送給轄內需要幫助的家庭，尤其是近2年來受到疫情衝擊，許多弱勢家庭經濟更為雪上加霜，其中一戶的90歲丈夫與70歲老夫妻，兒子與媳婦生而不養，將孩子交給阿公阿嬤照顧，導致本應享受天倫之樂的老夫妻，仍需依靠打零工來撫育15歲孫子。

    而另一戶家庭則是年邁80歲老父親打零工照顧30歲的身障兒子，生活困頓，令人不捨，蕭員特地加碼送上加菜金，為他們加油打氣，盼集結民間力量拋磚引玉，讓更多民眾重視弱勢家庭環境。

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