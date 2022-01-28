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    首頁　>　社會

    中油重大貪瀆弊案 又180萬現金曝光 年後第2波行動

    檢廉人員在中油高層徐某辦公室查獲2710萬元。（橋檢提供）

    檢廉人員在中油高層徐某辦公室查獲2710萬元。（橋檢提供）

    2022/01/28 23:33

    〔記者鮑建信／高雄報導〕中油高層涉貪2710萬元疑案，煉製事業部執行長徐漢等人被羈押，檢廉人員在李姓業者住處，另查獲180萬元現金，也首度曝光，並將在春節過後，展開第2波偵辦行動。

    據了解，109年間，中油製冷設備工程招標案，由李姓和黃姓業者以上億元得標，分別負責處理設備和設計，煉製事業部執行長徐漢涉嫌開口索賄1000萬元，由李攜帶鉅款南下，交付劉姓白手套後，前往中油公司行賄。

    檢廉人員隨後搜索徐宿舍等多處，在他辦公室查獲2710萬元外，並在李嫌位於台北住處，另外查扣尚未曝光的現金180萬元，總計2890萬元，創下司法史上現場查扣疑似賄款的紀錄。

    橋檢認為徐等4人涉嫌貪瀆情節重大，並有串證之虞，聲請法院羈押禁見，法官裁定徐和劉移送看守所羈押，李、黃分別80萬和30萬元交保候傳。

    辦案人員懷疑，徐辦公室另外的1710萬元，有可能是其他標案的得標廠商送的，因此將在農曆春節過後，向中油公司調閱他經手核定的可疑標案，逐一清查過濾，擴大追查有無其他不法情事。另李住處扣案的180萬元用途，也會一併調查。

    此外，由於1000萬元回扣相當龐大，是否有其他人參與分贓，也將是偵辦重點，會針對製冷設備招標工程案的承辦、檢驗、審核等相關人員，一併全面深入清查，以期毋枉毋縱。

    辦案人員連日來，詳細交叉比對徐等四人證詞，及過濾扣案卷證，並將在過年後，展開第2波偵辦行動，包括提訊徐漢等人、向中油調閱資料、約談相關人員，甚至搜索等行動。

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