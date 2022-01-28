宋少卿涉酒駕累犯 新北檢趕在連假前最後一刻起訴

宋少卿去年12月涉嫌酒駕被移送法辦。（資料照）

2022/01/28 21:08

〔記者錢利忠／台北報導〕知名相聲表演者宋少卿去年12月底酒駕肇事，酒測值高達0.95毫克，被依公共危險罪移送新北地檢署法辦，訊後被諭令3萬元交保；新北檢趕在春節前的最後一天上班日晚上，依公共危險罪將他起訴。

檢方查出，宋少卿在2002年、2004年間，各有1次酒駕前科，分別被判處罰金、3月徒刑。去年12月28日凌晨2時許，宋少卿開車行經新北市板橋區府中路、南門街口，不慎擦撞一輛計程車，警方到場實施酒測，這才發現宋少卿酒測值竟高達0.95，所幸事故未造成傷亡；宋少卿涉酒駕案件經起訴後，日後若被判處可易科罰金之刑，檢方可能會不准其易科罰金。

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據了解，檢方趕在今晚緊急將宋少卿起訴，背後主要目的，就是要藉此件引起社會矚目的酒駕案件，提醒所有民眾，過年春節期間如有喝酒助興，切勿酒駕上路。

政府為了嚴懲酒駕，重新檢討酒駕易科罰金規定，取消三振條款（酒駕第3次才入監），改為個案從嚴審核；法務部公布，自今年1月6日開始至1月14日止，各地檢署針對不准易科罰金，諭知發監執行的酒駕被告，共計67人；另外，13個執行分署同步執行酒駕罰鍰，已累計執行2095案，全部繳清、分期付款、已查扣財產等有效執行的金額逾3500萬元。

法務部指出，法務部所屬各檢察、矯正、行政執行等機關，分別針對酒駕案件採取各項具體作為，對於酒駕案件一律從速、從重追訴，若法院判決量刑過輕，公訴檢察官將提上訴，具體求處重刑。

另外，酒駕案件如經法院判決有罪確定者，縱使可易科罰金，執行檢察官將考量其犯行，對公共安全之法律秩序造成危害重大，從嚴審核，除有特殊情形外，參照刑法第41條「但易科罰金難收矯正之效或難以維持法秩序者，不在此限。」規定，不准易科罰金。

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