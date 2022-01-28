為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    宋少卿涉酒駕累犯 新北檢趕在連假前最後一刻起訴

    宋少卿去年12月涉嫌酒駕被移送法辦。（資料照）

    宋少卿去年12月涉嫌酒駕被移送法辦。（資料照）

    2022/01/28 21:08

    〔記者錢利忠／台北報導〕知名相聲表演者宋少卿去年12月底酒駕肇事，酒測值高達0.95毫克，被依公共危險罪移送新北地檢署法辦，訊後被諭令3萬元交保；新北檢趕在春節前的最後一天上班日晚上，依公共危險罪將他起訴。

    檢方查出，宋少卿在2002年、2004年間，各有1次酒駕前科，分別被判處罰金、3月徒刑。去年12月28日凌晨2時許，宋少卿開車行經新北市板橋區府中路、南門街口，不慎擦撞一輛計程車，警方到場實施酒測，這才發現宋少卿酒測值竟高達0.95，所幸事故未造成傷亡；宋少卿涉酒駕案件經起訴後，日後若被判處可易科罰金之刑，檢方可能會不准其易科罰金。

    據了解，檢方趕在今晚緊急將宋少卿起訴，背後主要目的，就是要藉此件引起社會矚目的酒駕案件，提醒所有民眾，過年春節期間如有喝酒助興，切勿酒駕上路。

    政府為了嚴懲酒駕，重新檢討酒駕易科罰金規定，取消三振條款（酒駕第3次才入監），改為個案從嚴審核；法務部公布，自今年1月6日開始至1月14日止，各地檢署針對不准易科罰金，諭知發監執行的酒駕被告，共計67人；另外，13個執行分署同步執行酒駕罰鍰，已累計執行2095案，全部繳清、分期付款、已查扣財產等有效執行的金額逾3500萬元。

    法務部指出，法務部所屬各檢察、矯正、行政執行等機關，分別針對酒駕案件採取各項具體作為，對於酒駕案件一律從速、從重追訴，若法院判決量刑過輕，公訴檢察官將提上訴，具體求處重刑。

    另外，酒駕案件如經法院判決有罪確定者，縱使可易科罰金，執行檢察官將考量其犯行，對公共安全之法律秩序造成危害重大，從嚴審核，除有特殊情形外，參照刑法第41條「但易科罰金難收矯正之效或難以維持法秩序者，不在此限。」規定，不准易科罰金。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    卜學亮痛斥宋少卿 駕照撕了一輩子別開車
    2022/01/14 07:03

    卜學亮痛斥宋少卿 駕照撕了一輩子別開車
    無須修法馬上生效／宋少卿酒駕 適用從嚴新制
    2022/01/07 05:30

    無須修法馬上生效／宋少卿酒駕 適用從嚴新制

    暖宮x循環x瘦身 紡織界新台灣之光
    宋少卿酒駕惡習難改…好友趙自強說重話「到底要容忍多久」
    2021/12/29 19:39

    宋少卿酒駕惡習難改…好友趙自強說重話「到底要容忍多久」
    喝酒不開車 孫協志怒喊：真有這麼難？
    2021/12/29 06:58

    喝酒不開車 孫協志怒喊：真有這麼難？
    《宋少卿遭相聲瓦舍切割》 馮翊綱撂重話:不讓酒駕累犯上台
    2021/12/29 05:30

    《宋少卿遭相聲瓦舍切割》 馮翊綱撂重話:不讓酒駕累犯上台
    不知悔改！宋少卿5度酒駕 撞小黃
    2021/12/29 05:30

    不知悔改！宋少卿5度酒駕 撞小黃
    社會今日熱門

    2022春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播