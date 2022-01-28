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    首頁　>　社會

    工程包商不滿賴帳告上法院 佳冬鄉公所判賠507.7萬

    佳冬鄉發生工程糾紛，包商提告，屏東地院判鄉公所敗訴，應賠償包商損失。（記者李立法攝）

    佳冬鄉發生工程糾紛，包商提告，屏東地院判鄉公所敗訴，應賠償包商損失。（記者李立法攝）

    2022/01/28 17:26

    〔記者李立法／屏東報導〕承包屏東縣佳冬鄉道路工程的劉姓營造商，因台電遷移電桿導致停工，劉姓包商認為鄉公所未能適時排除停工障礙，應歸還履約保證金並賠償相關損失；鄉公所則以包商違約在先為由拒絕給付，屏東地院審理後，認為鄉公應負起停工責任，須給付劉姓包商507萬多元，可上訴。

    劉姓包商主張，其得標承作的「佳冬國中周邊公共通行空間美質改善計畫」工程，為配合台電遷移管線嚴重影響施工進度，因累計停工逾6個月，被迫終止合約，停工應歸責於鄉公所未能排除施工障礙，公所須歸還263萬多元的履約保證金、尚未領取的工程款並賠償相關損失共754萬多元。

    佳冬鄉公所認為，該工程進度雖受台電遷移電桿影響，但還不致於需停工達6個月以上，待台電遷移大部份電桿後，公所提前催促復工，經多次催告，劉姓包商仍拒絕復工，責任不在公所，包商擅自終止合約，顯不合法。

    屏東地院檢視兩造合約內容並詢問台電施工單位後，認為台電管線工程完竣日期已超出停工期限，兩造契約載明工程範圍內地上（下）物拆遷作業協調事項應由公所負責，公所未能協調台電公司及時完工，以致該工程未能於停工期限6個月前復工，公所須負起責任，經扣除已付款項及相關費用後，公所應給付劉姓包商507萬7746元。

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