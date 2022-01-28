詐團殺手！「女行員+員警」最佳阻詐防線 連逮2車手

詐騙集團車手臨櫃提領贓款，女行員機警識破報警。（警方提供）

2022/01/28 17:00

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區一間銀行的姚姓女行員，日前才機警協助員警逮捕一名臨櫃領取贓款的車手，前天又有一名車手臨櫃要提領3百萬元贓款時，再度栽在該名女行員手上，除成功守住民眾荷包，也將阻詐防線封得密不透風，讓員警也豎起大拇指！

台中市第二分局打擊詐騙案件不遺餘力，分局長陳家銘自上任以來，經常率隊前往轄內銀行、超商，與行員、店員面對面意見交流與溝通防詐新觀念，此舉果然收到效果。日前華南銀行的姚姓女行員，才協助二分局育才所員警逮捕一名車手，成功阻詐30萬，前天又有另一名車手栽在同一名女行員手上。

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警方表示，47歲王姓男子當天前往該銀行欲提領新台幣198萬元，姚姓女行員見王男去年底剛補發印鑑存摺，隔天轉入10元，直到當天分別匯進200萬、100萬元，款項才入戶，王男就要提領大部分現金，直覺有異，立即不動聲色報警。

育才派出所員警羅揚駿、陳育擇獲報後趕赴現場了解，王男辯稱匯款至帳戶的柯姓男子為朋友，經員警質疑「朋友會一次匯300萬元給你？」突破王男心防，這才發現詐團先騙取柯男戶頭做為人頭帳戶，再騙被害人將款項匯入柯男帳戶，接著透過該帳戶先後以愛心捐款的名義，分別轉匯款10元、200萬元與100萬元至王男帳戶，再由王男臨櫃提領。

也就是說，詐團為了躲避查緝，先後騙取柯男及王男的人頭帳戶，多轉一手增加警方查緝難度，幸好遇上詐騙集團殺手「行員+員警」最佳阻詐防線，依舊逃不出法網，及時阻詐3百萬元，現場同時查扣作案手機、存摺及提款卡，全案訊後依詐欺罪嫌送辦，並繼續追查幕後操控成員。

員警趕抵突破王男心防，當場逮人。（警方提供）

女行員連續協助警方逮捕兩名車手，警方也稱讚。（警方提供）

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