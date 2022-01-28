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    病母控告女兒遺棄罪 有幫媽媽申請政府補助無罪

    台中高分院二審與一審，都認為黃女不構成遺棄罪而判決無罪。（資料照）

    台中高分院二審與一審，都認為黃女不構成遺棄罪而判決無罪。（資料照）

    2022/01/28 14:48

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市60多歲的老婦人控告黃姓女兒遺棄罪，理由是她因病住院後，女兒卻不讓她返家，而是要求她搬到另一女兒（黃女胞妹）住處，且不給生活必要費用與扶助，黃女辯稱她雖沒有支付扶養費，但黃母不是無自救力之人，她有幫母親申請政府補貼，是因雙方身心狀況不佳，她認為不宜同住，才會讓母親遷居妹妹住處，法官認為黃母確實是無自助能力之人，但並非無處棲身、也沒有生存的立即危險，也確實享有政府社會福利，判決黃女無罪，全案確定。

    判決書指出，罹患憂鬱症、失智等疾病的黃母，平時與黃女同住，她指控說，2020年7月自己因精神疾病發作而住院，同年9月出院後，黃女卻拒絕她返家，對她不聞問，也不提供生存所必要的扶助、養育與保護，台中地檢署採信黃母指控，對黃女提起觸犯刑法第295條、第294條的遺棄直系血親尊親屬罪公訴。

    台中地院審理時，黃女答辯說，母親不是無自救力的人，她雖沒有支付扶養費，卻有為母親申請政府補助，也安排母親住到妹妹的住所，沒有遺棄母親之意。

    法官認為，黃母20多年前即有認知功能異常症狀，2019年於醫院鑑定顯示，她的認知與適應功能持續惡化，為中度失智，無法獨立購物或處理家務，需要他人照顧協助，屬無自救能力之人，不過，生活開銷來源有國民年金、勞保與保險，可以自由進出兒子與另一女兒住處。

    法官認為，黃母雖指控黃女，沒有事前通知，就把她的生活物品搬到另一女兒住處，拒絕她回家，黃女此舉縱有不妥，但仍與把老母棄置在外、沒有棲身之處有別，且黃母之後改與兒子等人同住，也沒有生存上的立即危險。

    法官強調，黃女雖沒有給扶養費用，但黃母卻有領各項社會福利，也接受長照服務，基本生活所需無虞，不能以黃女未支付扶養費，就認定黃女不提供生存所必要的扶助養育與保護，另外，黃女要母親遷居，主因是基於緩解母女身心狀況與衝突等考量，不應認定為遺棄母親，據此判決黃女無罪，檢方上訴二審，台中高分院見解與一審相似，維持一審無罪判決。

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