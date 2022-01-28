霧峰警分局拍微電影 「路口哲學」虎哩平安

霧峰分局邀請新生代製作團隊，拍攝微電影「我們的團圓飯」、「一分鐘路口哲學」，新穎的拍攝方式道盡警察的日常。（記者何宗翰翻攝）

2022/01/28 14:27

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市霧峰分局邀請新生代製作團隊，拍攝微電影「我們的團圓飯」、「一分鐘路口哲學」，新穎的拍攝方式道盡警察的日常，每當逢年過節時，還有警察守護著社會上的每個角落。

「我們的團圓飯」是一部詼諧有趣的小品，描述兩位基層員警在除夕夜一天的執勤過程，在人山人海的菜市場為民眾解決各式疑難雜症，到簽巡舉家外出巡邏箱，讓民眾能安心出遠門，刻劃出警察樸實無華又辛勞的一天。最後警眷也拎著晚餐，在派出所外面等待著一起吃個團圓飯。

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「一分鐘路口哲學」以交通警察疏導路口車流為背景，看著路上的行人冷漠、熙來攘往的車流，原本單調的交通指揮，因為民眾一句「謝謝，辛苦了」，讓員警從心去感受這個城市的溫暖。

「交通疏導管制作為形象紀錄片」以快速的節奏，震撼的警力陣容，場面壯觀盛大，描繪警方執行各項的交通疏導、管制勤務，包括點亮爆閃平安燈守護夜歸人、利用空拍機查報路況等，期許能讓交通順暢，人車平安。

霧峰警分局長李建興表示，希望藉由影片的呈現，讓民眾了解警方在春節期間犧牲假期、辛勞付出，才能讓大家過一個平安順遂、溫馨如意的春節假期。

霧峰分局邀請新生代製作團隊，拍攝微電影「我們的團圓飯」、「一分鐘路口哲學」，新穎的拍攝方式道盡警察的日常。（記者何宗翰翻攝）

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