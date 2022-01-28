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    A4紙印鈔騙得商家團團轉 新北警赴桃園抄出137萬偽鈔

    監視器拍下呂嫌使用偽鈔購買手搖飲。（記者徐聖倫翻攝）

    監視器拍下呂嫌使用偽鈔購買手搖飲。（記者徐聖倫翻攝）

    2022/01/28 12:59

    〔記者徐聖倫／新北報導〕小心偽鈔！新北市土城警分局日前接獲不少店家報案，指稱收到偽鈔，警方調閱監視器，發現48歲呂姓男子在土城多處餐飲店使用千元面額偽鈔購物，店家忙中未注意而成為受害者。警方鎖定呂男於桃園八德住處，26日前往搜索，順利逮獲呂嫌，並搜出彩色列表機、偽鈔137萬元等證物。

    警方調查，呂嫌有多起偽造貨幣、詐欺等相關前科，可說對新台幣小有研究。呂嫌在今年初從桃園來到土城，在多家自助餐店、手搖飲店持自製千元偽鈔付帳，他專挑店家顧客眾多，忙碌的時候前往購物，在忙亂中看準店家不會注意紙質，以偽鈔魚目混珠。

    土城警分局接獲3起民眾報案，後循線調閱相關監視器，順利掌握呂嫌行蹤，最後鎖定呂嫌於桃園八德自宅，26日持搜索票前往查緝。警方抵達呂嫌住處其並未反抗，出示搜索票後入內搜索，起獲偽造千元面額新台幣成品與半成品共137萬，另也扣下製作偽鈔用反光條、彩繪膠筆、美工刀、彩色列表機等證物。

    警方說，呂嫌所使用的偽鈔紙質根本就是A4紙，偽鈔上做工較細的只有反光條部分，如果店家不忙，隨便一摸就能分辨。呂嫌則供稱，這些偽鈔都是自己要使用的，並沒有打算販售，但警方對此說法存疑，不排除已有數萬元流出市面，將持續擴大追查。訊後，警方依妨害國幣懲治條例、行使偽造貨幣、詐欺等罪嫌，將呂嫌移送法辦。

    土城警分局呼籲，年關將近，物流暢通，可能多少有假鈔流入市面，分辨真假鈔有3項原則，摸一摸、看一看、轉一轉，參照中央銀行所提供之真鈔防偽特徵，就可以有效辨識出假鈔，避免讓歹徒有可乘之機，若民眾不幸收到偽鈔，應立即報案以利警方追緝。

    警方在呂嫌家中起獲137萬千元面額成品與半成品偽鈔，以及彩色列表機等相關證物。（記者徐聖倫翻攝）

    警方在呂嫌家中起獲137萬千元面額成品與半成品偽鈔，以及彩色列表機等相關證物。（記者徐聖倫翻攝）

    呂嫌使用偽鈔遭警方移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

    呂嫌使用偽鈔遭警方移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

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