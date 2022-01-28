為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    林秉樞口袋空空當庭喊價300萬求交保 幕後金援曝光

    林秉樞被裁定續押禁見三個月，回家過年夢碎。（資料照，本報合成）

    林秉樞被裁定續押禁見三個月，回家過年夢碎。（資料照，本報合成）

    2022/01/28 11:25

    〔記者錢利忠／台北報導〕立委高嘉瑜遭前男友林秉樞家暴案，經新北地檢署起訴移審後，新北地院仍裁定林秉樞續押3個月，律師團則立即在羈押庭上提出抗告。據了解，林秉樞當庭提出願以300萬元交保，經律師勸阻後，改口降為200萬元，最終律師則定調希望以30至50萬元不等金額交保。據悉，口袋空空的林秉樞之所以敢向法官胡亂喊價，原因即是仗著家人的金援。

    據了解，林秉樞在台北看守所羈押期間，曾因身心問題就醫，目前正在吃身心科醫師所開立的處方藥物，也因此出現精神渙散、語無倫次以及腳步漂浮等副作用。

    林秉樞為求重獲自由，在羈押庭上向法官喊價，提出願以300萬元交保，經律師勸阻後，又改口降為200萬元。而關於林秉樞喊價的金額，也不是隨便喊喊，依新北檢調查，他的存款帳戶餘額大約在100萬至300萬之間，資金大多用於股票交易，來源則是他的父母。

    不過，檢方調查林秉樞旗下金流的餘額明細，大約是在2020年至2021年間，如今林秉樞的口袋已沒有那麼多現金。林秉樞可能不清楚名下帳戶還剩多少錢，因此才隨口向法官喊價。

    據悉，林秉樞為求交保，目前正透過律師積極與高嘉瑜聯繫，希望能與高嘉瑜談和解，並提出願意簽保密、懲罰性違約金等和解條件，不過雙方目前並無共識。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    林秉樞繼續羈押禁見3個月 法院：有串證、反覆實施之虞
    2022/01/27 20:44

    林秉樞繼續羈押禁見3個月 法院：有串證、反覆實施之虞
    林秉樞續押3個月 律師：今天立刻抗告
    2022/01/27 20:31

    林秉樞續押3個月 律師：今天立刻抗告

    暖宮x循環x瘦身 紡織界新台灣之光
    林秉樞續押！涉家暴立委高嘉瑜起訴 法官裁定再禁見3個月
    2022/01/27 19:46

    林秉樞續押！涉家暴立委高嘉瑜起訴 法官裁定再禁見3個月
    沒論林秉樞妨害風化罪嫌 檢︰未發現意圖散布持有猥褻影像行為
    2022/01/26 13:18

    沒論林秉樞妨害風化罪嫌 檢︰未發現意圖散布持有猥褻影像行為
    林秉樞父親筆信護子 高嘉瑜律師：懷疑林還在操作 仍有羈押必要
    2022/01/26 12:26

    林秉樞父親筆信護子 高嘉瑜律師：懷疑林還在操作 仍有羈押必要
    社會今日熱門

    2022春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播