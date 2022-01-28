林秉樞口袋空空當庭喊價300萬求交保 幕後金援曝光

林秉樞被裁定續押禁見三個月，回家過年夢碎。（資料照，本報合成）

2022/01/28 11:25

〔記者錢利忠／台北報導〕立委高嘉瑜遭前男友林秉樞家暴案，經新北地檢署起訴移審後，新北地院仍裁定林秉樞續押3個月，律師團則立即在羈押庭上提出抗告。據了解，林秉樞當庭提出願以300萬元交保，經律師勸阻後，改口降為200萬元，最終律師則定調希望以30至50萬元不等金額交保。據悉，口袋空空的林秉樞之所以敢向法官胡亂喊價，原因即是仗著家人的金援。

據了解，林秉樞在台北看守所羈押期間，曾因身心問題就醫，目前正在吃身心科醫師所開立的處方藥物，也因此出現精神渙散、語無倫次以及腳步漂浮等副作用。

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林秉樞為求重獲自由，在羈押庭上向法官喊價，提出願以300萬元交保，經律師勸阻後，又改口降為200萬元。而關於林秉樞喊價的金額，也不是隨便喊喊，依新北檢調查，他的存款帳戶餘額大約在100萬至300萬之間，資金大多用於股票交易，來源則是他的父母。

不過，檢方調查林秉樞旗下金流的餘額明細，大約是在2020年至2021年間，如今林秉樞的口袋已沒有那麼多現金。林秉樞可能不清楚名下帳戶還剩多少錢，因此才隨口向法官喊價。

據悉，林秉樞為求交保，目前正透過律師積極與高嘉瑜聯繫，希望能與高嘉瑜談和解，並提出願意簽保密、懲罰性違約金等和解條件，不過雙方目前並無共識。

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