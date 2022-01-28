愛喝咖啡自閉男迷路 警靠「靈魂簽名」找到家

員警透過宛如幾何圖形的「靈魂簽名」，辨識出男子姓名，並順利聯繫到家屬。（記者張瑞楨翻攝）

2022/01/28 11:18

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市五分局東山派出所，本月24日接獲多次報案，指超商有消費糾紛，員警一度疑似是酒醉鬧事，不料，馳抵時卻見一男子獨自在店內喝咖啡，店員表示該男子沒結帳，拿了咖啡就喝，溝通時此人會吼叫，員警發現他有溝通障礙，他比劃動作又走出店外，似乎是迷路，但無法確實描述住處地址與姓名，雙方溝通無效，警方抱著最後一絲希望，拿出紙筆讓他寫名字，透過男子所繪出幾何圖形般的「靈魂簽名」成功辨識出其姓名，並順利聯繫到家屬，幫他找到返家之路。

警方接獲消費糾紛報案，東山所巡佐許信偉及警員黃大禕立即到現場，卻看一名男子獨坐在店家內的休息區，手裡緊緊握著一瓶罐裝咖啡，店員向警方表示，這名男子從店內拿咖啡，未結帳就直接坐在店內喝完，雖有熱心民眾幫忙結帳，但要與其溝通時就會遭到大吼大叫。

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警方及熱心民眾試圖向男子表達關心，卻發現其話語不清且情緒激動，警方判斷他有溝通障礙，才會引起誤會，開始耐心地與他聊天，再漸進地詢問其住址，男子瞭解警方是來幫助他的，開始比劃動作走出店外，似乎是想指引家的方向。警方陪他沿路詢問徒步找尋回家的路，但15分鐘後男子就再次迷失方向，員警只好將他帶回東山所，做進一步查詢身分，只是言語、肢體動作都無效之後，警方抱著最後一絲希望，拿出紙筆讓他使用，最後透過男子所繪出的「靈魂簽名」，成功辨識出姓名，並順利聯繫到家屬。

家屬趕來派出所時向警方表示，他姓黃，自小即有自閉症行為障礙，外人常誤解他的言行，他也無法表達或解釋自己的行為，此次多虧警方協助將其安全帶回，其實從黃男家中走到這邊，將近要5公里的路程，雖不知黃男為何徒步走了這麼遠，但萬幸的是人平安無事，家屬十分感謝警方用心，並表示之後一定會看好黃男，避免同樣的事情再發生。

員警耐心與喝咖啡男子（圖下、灰衣者）聊天，詢問姓名與地址。（記者張瑞楨翻攝）

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