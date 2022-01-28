嗆「打狗就打死你」不構成恐嚇 但這個舉動讓退警定罪

任姓退休警員不滿遭酸「警察垃圾」寵物狗又被欺負，對鄰居嗆稱「打我狗就打死她」，但法官不認定是恐嚇，不過他刻意貼近鄰居的舉動，符合恐嚇罪的構成要件。（資料照，記者王捷攝）

2022/01/28 08:06

〔記者王捷／台南報導〕任姓退休警員疑鄰居母女罵他「警察垃圾」又欺負他養的小狗，他在大樓中庭緊跟母女後方做出揮打、腳踢的動作，管理員前來制止時，任男嗆稱：「打我的狗，就打死她再去關。」法官認為以恐嚇罪的條件來看，必須傳達確定的惡意，任男嗆這句話，取決鄰居是否有打狗這個不確定性，所以不構成恐嚇，但任男身材魁梧又貼近鄰居做出腳踢、揮舞的行為會讓人感到害怕，這就構成恐嚇了，所以判他拘役50天。

據了解，任男已經從警界退休10年，有同事回憶，任男是可靠的前輩，老學長對晚輩也很照顧，只要跟任男聊到狗，話匣子就停不下來；前年11月任男也是為了狗被鄰居提告恐嚇，當時任男牽著兩隻寵物狗搭電梯遇到鄰居母女，鄰居讓任男先搭電梯，母女倆就往中庭走去，沒想到這時任男追了上來，貼近母女做出揮打、腳踢的動作，保全趕來排解糾紛，任男卻向保全嗆稱，如果鄰居打他的狗，就打死鄰居再去關，讓鄰居相當驚恐，因此報案。

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檢察官認為，任男貼近鄰居做出揮打、腳踢的舉動涉犯強制罪，而那句「打狗就打死你」的言論則涉恐嚇罪，任男當庭辯稱，他沒有恐嚇或強制的犯意，而是因為聽到鄰居罵他「警察垃圾」不僅罵他也辱罵他的狗，鄰居還踢他的狗，讓他的狗兒嚇得在地上翻了三圈，他只是想找對方理論並不是恐嚇。

任男委任的律師辯解，任男的主觀上沒有犯意，會做出這些行為，是為了維護自己的「人格權」，簡單來說任男是為了維護自己的尊嚴，才上前與鄰居理論，另外任男從頭到尾並未碰到鄰居，揮打、腳踢的動作並未造成鄰居的傷害，而刑法傷害罪並不處罰未遂犯、預備犯。

法官拿出2019年最高法院的一個判例解釋恐嚇罪的規定，這個判例中認為，如果傳遞出「不確定」的惡意，那可能就不構成恐嚇了，以任男的說法「如果打狗就打鄰居」，取決鄰居是否有打狗，這就成立一個不確定的條件，也就不符合恐嚇罪的規定了。

但是，法官解釋恐嚇罪的構成要件中，任何舉動、言語，只要客觀上讓被害人感到畏懼，就可能構成恐嚇罪，所以即使任男與律師都強調，沒有碰到鄰居，但他身材魁梧又做出揮打的行為，足以讓人害怕，而且人與人交往有一個「心理邊界」，如果相隔太遠會有疏離感，而距離太近又會感到威脅，任男幾乎貼近鄰居並手指兩人，讓鄰居感受到脅迫而閃避、後退，足以認定是恐嚇，所以判處任男50天拘役。

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