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    獨家》中油高層A鉅款疑案 廠商認罪案情急轉直下

    中油公司高層爆發貪瀆弊案，中油煉製事業部執行長徐漢辦公室被搜出2700萬元現金。（檢方提供、資料照，本報合成）

    中油公司高層爆發貪瀆弊案，中油煉製事業部執行長徐漢辦公室被搜出2700萬元現金。（檢方提供、資料照，本報合成）

    2022/01/27 22:30

    〔記者鮑建信／高雄報導〕中油公司煉製事業部執行長徐漢涉貪被羈押，檢廉辦案人員清查發現，李姓得標廠商只送1000萬元，但卻在他辦公室搜出2700餘萬，懷疑另1700餘萬，是其他得標廠商行賄金額，並因涉案廠商認錯，案情急轉直下。

    檢廉人員追查徐案，發現李姓廠商攜帶裝有1000萬元的行李箱，自台北搭高鐵南下高雄後，交付投宿在大飯店的劉姓白手套，劉再把錢裝入手提袋，進入楠梓區中油公司後離開。

    辦案人員於前天展開收網行動，搜索徐嫌辦公室、宿舍，及劉投宿的飯店、李姓和黃姓廠商住處等地，在飯店找到行李箱，另在徐辦公室查獲大批捆綁的千元等鈔票，每疊10萬元，總計2700餘萬元。

    辦案人員帶回徐、劉、李、黃等4人漏夜偵訊後，以徐等人涉嫌貪瀆重罪，有串證之虞，聲請橋頭地院羈押禁見，昨天凌晨法官裁定徐和劉獲准，李、黃則分別80萬元和30萬元交保。

    據悉，徐嫌對於辦公室鉅款來龍去脈，扯出一堆理由，堅稱沒有收賄，卻無法清楚說明。不過，有涉案廠商卻坦承犯行，並告訴承辦人員，指徐主動索賄，不得不送錢﹔劉則自稱只是廠商顧問，不知道行李箱有錢，否認犯行。

    檢廉單位調查，2020至2021年間，中油公司某上億元工程招標，由李姓、黃姓業者一起得標，分別負責處理設備和設計，徐開口索賄1000萬元，並由李帶錢南下，交由劉轉送徐。

    據了解，劉與中油大林廠、廠商頗有交情，並有中油公司核發通行證，所以攜帶手提袋不用檢查外，而徐把錢放在辦公室，可能認為不易被查覺，縱使辦案人員進入公司，也會有風聲，不料卻栽了大跟斗。

    由於該標案徐只要1000萬元，其餘1700餘萬元來源不明，辦案人員懷疑是其他標案的賄款，將擴大追查有無其他不法，並因有廠商認罪，案情後續發展備受矚目。

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