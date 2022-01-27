1/27 今彩539頭獎開出1注！獎落新北

今晚（1月27日）開獎的第111000023期今彩539頭獎開出1注，由新北市五股區五福路15號「錢玉億彩券行」開出。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照，本報合成）

2022/01/27 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月27日）開獎的第111000023期今彩539頭獎開出1注，由新北市五股區五福路15號「錢玉億彩券行」開出；第111000008期威力彩、第111000023期雙贏彩頭獎均摃龜。

第111000008期威力彩中獎號碼為「第一區：12、16、19、24、25、38，第二區：08」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共8注中獎，每注可得15萬元；肆獎共94注中獎，每注可得2萬元；伍獎共540注中獎，每注可得4000元；陸獎共3721注中獎，每注可得800元；柒獎共7431注中獎，每注可得400元；捌獎共3萬8293注中獎，每注可得200元；玖獎共4萬9184注中獎，每注可得100元；普獎共8萬3556注中獎，每注可得100元。

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第111000008期38樂合彩中獎號碼為「12、16、19、24、25、38」，五合摃龜；四合共11注中獎，每注可得6萬7500元；三合共216注中獎，每注可得5750元；二合共2655注中獎，每注可得750元。

第111000023期雙贏彩中獎號碼為「02、03、04、06、13、14、15、16、17、18、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共6注中獎，每注可得10萬元；參獎共148注中獎，每注可得500元；肆獎共1404注中獎，每注可得100元。

第111000023期今彩539中獎號碼為「03、09、24、34、35」，頭獎共1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共176注中獎，每注可得2萬元；參獎共7244注中獎，每注可得300元；肆獎8萬298注中獎，每注可得50元。

第111000023期39樂合彩中獎號碼為「03、09、24、34、35」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共216注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬85注中獎，每注可得1125元。

第111000023期3星彩中獎號碼為「112」，正彩共59注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000023期4星彩中獎號碼為「6537」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站。

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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