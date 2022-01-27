為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    1/27 今彩539頭獎開出1注！獎落新北

    今晚（1月27日）開獎的第111000023期今彩539頭獎開出1注，由新北市五股區五福路15號「錢玉億彩券行」開出。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照，本報合成）

    今晚（1月27日）開獎的第111000023期今彩539頭獎開出1注，由新北市五股區五福路15號「錢玉億彩券行」開出。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照，本報合成）

    2022/01/27 22:29

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月27日）開獎的第111000023期今彩539頭獎開出1注，由新北市五股區五福路15號「錢玉億彩券行」開出；第111000008期威力彩、第111000023期雙贏彩頭獎均摃龜。

    第111000008期威力彩中獎號碼為「第一區：12、16、19、24、25、38，第二區：08」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共8注中獎，每注可得15萬元；肆獎共94注中獎，每注可得2萬元；伍獎共540注中獎，每注可得4000元；陸獎共3721注中獎，每注可得800元；柒獎共7431注中獎，每注可得400元；捌獎共3萬8293注中獎，每注可得200元；玖獎共4萬9184注中獎，每注可得100元；普獎共8萬3556注中獎，每注可得100元。

    第111000008期38樂合彩中獎號碼為「12、16、19、24、25、38」，五合摃龜；四合共11注中獎，每注可得6萬7500元；三合共216注中獎，每注可得5750元；二合共2655注中獎，每注可得750元。

    第111000023期雙贏彩中獎號碼為「02、03、04、06、13、14、15、16、17、18、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共6注中獎，每注可得10萬元；參獎共148注中獎，每注可得500元；肆獎共1404注中獎，每注可得100元。

    第111000023期今彩539中獎號碼為「03、09、24、34、35」，頭獎共1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共176注中獎，每注可得2萬元；參獎共7244注中獎，每注可得300元；肆獎8萬298注中獎，每注可得50元。

    第111000023期39樂合彩中獎號碼為「03、09、24、34、35」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共216注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬85注中獎，每注可得1125元。

    第111000023期3星彩中獎號碼為「112」，正彩共59注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000023期4星彩中獎號碼為「6537」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    1/27 威力彩頭獎衝6.2億！雙贏彩、今彩539也開獎了
    2022/01/27 20:57

    1/27 威力彩頭獎衝6.2億！雙贏彩、今彩539也開獎了
    她手機關靜音未接通 隔日回電得知贏近7億樂透獎金嚇傻
    2022/01/27 16:58

    她手機關靜音未接通 隔日回電得知贏近7億樂透獎金嚇傻

    福鄉心匯珍稀36～48坪 水岸公園健康宅
    1/26 今彩539頭獎開出2注！台南包辦
    2022/01/26 22:12

    1/26 今彩539頭獎開出2注！台南包辦
    1/25 今彩539頭獎開出1注 800萬獎落台中
    2022/01/25 22:45

    1/25 今彩539頭獎開出1注 800萬獎落台中

    《梅艷芳》導演版 春節上線
    社會今日熱門

    2022春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播