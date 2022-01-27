高200公分超大Q版霹靂雄警公仔，成高市新自拍景點與地標。（警方提供）

2022/01/27 17:07

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市鼓山分局今天出現2個超大Q版警察公仔，高度200公分，超過1個大人的身高，小女孩看到高大的警察杯杯，既興奮又有安全感，意外成為鼓山區新景點與地標，原來這2尊霹靂雄警是文武聖殿廟方所捐，連洽公的官警也忍不住和2個超大公仔合照。

高市警局用來獎勵員警忠勇、忠勤事蹟的霹靂雄警公仔，今天出現超大版，2尊高達200公分的大公仔，以年輕員警造型呈現，濃眉大眼加上新潮髮型，搭配短袖制服，左手持盾、右手握槍，站在盾牌基座上顯現出朝氣十足的架式，員警紛紛拿起手機合照。

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文武聖殿董事長黃瑛芳委託廠商打造兩尊大型「霹靂雄警公仔」，在今天（27日）下午送抵鼓山分局駐地，做為勉勵員警持續打擊犯罪的動力，鼓山分局也以感謝狀回贈，感謝黃董事長長期以來對警察工作的一路相挺。

鼓山分局長蔡鴻文表示，近期疫情升溫，員警在維護治安與交通的同時，更要配合、協助各項防疫政策，不容有任何疏漏，確實增添不少壓力，幸好鼓山分局同仁都能夠共體時艱，戮力完成各項工作。

蔡鴻文感謝各界對警察的支持，日前議長才率團到本分局致贈慰勞金，今天又有黃董事長情義相挺，實在令人暖心。這2件大型「霹靂雄警公仔」將會擺設在分局1樓穿堂，希望藉由公仔朝氣蓬勃的形象，帶給同仁動力，來推行各項警政工作，為市民朋友打造宜居的生活環境。

高200公分超大Q版霹靂雄警公仔，成高市新自拍景點與地標。（警方提供）

高200公分超大Q版霹靂雄警公仔，成高市新自拍景點與地標。（警方提供）

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