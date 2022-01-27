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    首頁　>　社會

    保安處分執行法三讀 精障者監護處分方式更多元彈性

    立法院臨時會今三讀通過「保安處分執行法部分條文修正案」。（記者王藝菘攝）

    立法院臨時會今三讀通過「保安處分執行法部分條文修正案」。（記者王藝菘攝）

    2022/01/27 17:06

    〔記者林良昇／台北報導〕為補強精障者犯罪的後續配套，強化社會安全網，立法院臨時會今三讀通過「保安處分執行法部分條文修正案」，將監護處分更多元化，明定檢察官於執行監護處分，得依受監護處分人情況予以多元方式執行，指定一款或數款方式執行，使其更為彈性。

    三讀條文明定的監護處分方式包含令入司法精神醫院、精神復健機構、身心障礙福利機構等，也可交由法定代理人照顧、接受特定門診治療或其他適當處遇措施。

    三讀條文新增，檢察官爲執行監護處分，於指定執行方式前，或執行監護處分期間內變更執行方式時，得參酌評估小組意見，其評估小組組成、委員資格、遴解聘、評估程序及其他相關事項辦法，則由法務部定之。

    新增條文明定，檢察官於執行監護處分期間，應在評估期間，將受監護處分人送請評估小組評估有無繼續執行必要。檢察官為延長或免除處分執行聲請時，得參酌評估小組評估，並徵詢受指定者、最近親屬、醫師、心理師、職能治療師、護理人員、輔導人員、社工人員或其他專業人士意見。

    三讀條文明定，監護處分屆滿前3個月內，檢察機關應召開轉銜會議，將受監護處分人轉銜給當地衛生、警政、社會福利、教育、勞動主管機關。條文更新增觀護人對於付保護管束代監護者，得轉介適當團體或機構。

    法務部在立院報告時表示，本次修法使監護處分執行，得依受處分人情況予以多元處遇，明定得視受處分人治療、照護、輔導等情況予以彈性變更，供檢察官指定最符合受處分人的處遇模式，有必要時，得變更執行方式。

    法務部指出，檢察官執行監護處分期間內，應予定期評估，審認有無繼續執行的必要，保障其人權。在監護處分屆滿前，應予轉銜，以維社會安全網。

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